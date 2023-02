Prezidentka Čaputová sa vyjadrila k úradníckej vláde aj termínu predčasných volieb

Prezidentka Zuzana Čaputová v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko uviedla, že ľutuje ľudí, ktorí sa musia pozerať na súčasný chaos v parlamente.

Ďalej sa vyjadrila, že nakoľko je odvolaná vláda, ktorá ma limitované právomoci, je za to, aby boli predčasné voľby čo najskôr. O septembrových voľbách rozhodli poslanci, je na nich, či zmenia svoje rozhodnutie. Prezidentka pre RTVS uviedla, že stále trvá na júnových voľbách, lebo ich považuje za lepšiu voľbu pre štát.

„Hovoriť o úradníckej vláde iba ako o páke, aby som donútila poslancov rozhodovať o skoršom termíne volieb, považujem za absurdné,“ spresnila Čaputová a dodala, že úradnícka vláda je nástroj, ktorým má byť potenciálne riadený štát, a nebude hazardovať so špičkovými odborníkmi, aby donútila poslancov rozhodovať o predčasných voľbách o tri mesiace skôr.

„Každé voľby sú križovatkou, kedy sa štát môže vybrať na demokratickú alebo nedomakratickú cestu. Nechcem vnímať voľby ako riziko, je to zrkadlo toho, ako ľudia vnímajú spoločenské a politické dianie, a my ako politici musíme robiť všetko pre to, aby sme ľudí z politiky totálne neznechutili, a mali chuť ísť voliť,“ povedala Čaputová.