Zomrel legendárny hudobník Sérgio Mendes, na jeho slávny hit tancoval každý

Svet prišiel o ďalšiu hudobnú legendu. Vo veku 83 rokov zomrel muzikant Sérgio Santos Mendes, ktorý ešte minulý rok hral na vypredaných koncertoch v Londýne, Paríži aj v Barcelone. Ako uviedla TV Joj na stránke Topstar.noviny.sk, príčinou smrti dlhodobý COVID-19.

Jeho rodina uviedla, že zomrel v nemocnici v Los Angeles v kruhu svojich blízkych. So svojou manželkou mal päť detí. Narodil sa v Brazílii 11. januára 1941 do rodiny lekára a s hudobnou kariérou začal už ako tínedžer.

V roku 1961 vydal debutový album Dance Moderno a o tri roky neskôr sa presťahoval do Los Angeles. Založil skupinu Brasil ’65, ale nedarilo sa im. Prijali dve speváčky a premenovali sa na Brasil ’66. Ich album s piesňou Mas Que Nada sa stal platinovým a Mendes zažiaril počas udeľovania Oscarov v roku 1968 skladbou The Look of Love, ktorá sa v USA dostala do Top 10.

Spieval aj pred americkými prezidentmi Richardom Nixonom či Lyndonom B. Johnsonom. V 80. rokoch vydal ďalšie albumy a jeho verzia piesne Never Gonna Let You Go sa stala hitom. V roku 1992 získal Grammy za album Brasileiro a o 20 rokov neskôr bola jeho pieseň Real in Rio z animovaného filmu Rio a Rio 2 nominovaná na Oscara.

Viac si prečítajte na stránke Topstar.Noviny.sk.