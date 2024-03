Značná časť slovenských voličov zmýšľa proeurópsky. Podľa politológa Onufráka výsledky prvého kola prinášajú tri dôležité odkazy

Výsledok prvého kola prezidentských volieb vysiela tri dôležité odkazy, a to ako na Slovensko, tak aj do sveta. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šaférika v Košiciach.

Jedným z nich je, že značná časť slovenského voličstva zmýšľa proeurópsky a Slovensko vnímajú ako neoddeliteľnú súčasť Európskej únie i NATO. Podľa Onufráka voliči jednoznačne odmietli akékoľvek iné „alternatívne“ ukotvenie SR na geopolitickej scéne, či už v podobe „neutrálneho štátu“ alebo prehlbovania spolupráce s Kremľom.

Odkazy výsledkov prvého kola

„Občania v prezidentských voľbách dali vládnej koalícii jasne najavo, že s jej doterajšími prijatými krokmi – politickými rošádami na mnohých postoch v rámci štátnej a verejnej správy, novelizáciou Trestného zákona, zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry či avizovanými zmenami v RTVS jednoznačne nesúhlasia. Keď vláda nechce načúvať ani občanom, ani opozícii, ani odbornej verejnosti, ani hlasu ulice, ba dokonca ani najbližším susedom či európskym partnerom, bolo nevyhnutné, aby sa tak stalo v prezidentských voľbách,“ uviedol politológ ďalší odkaz s tým, že výsledkom prvého kola prezidentských volieb voliči odkázali vláde, že v demokracii má a musí fungovať princíp bŕzd a protiváh.