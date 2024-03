Slovenské prezidentské voľby sú referendom o vláde, víťaz druhého kola ovplyvní aj vzťah s Českou republikou

Víťazstvo Ivana Korčoka v druhom kole slovenských prezidentských volieb by podľa českých politológov bolo oslabením slovenského premiéra Roberta Fica.

Obrovský odkaz voličov

„Ak by vyhral Korčok, bol by to obrovský odkaz voličov,“ povedal pre český portál Novinky.cz politológ Pavel Šaradin z Masarykovej univerzity v Brne v súvislosti s tým, že v prvom kole volieb zvíťazil Korčok.

„Je to referendum nielen o osobe Petra Pellegriniho, ale aj o tom, aká politika sa na Slovensku robí. Dotkne sa to Roberta Fica a celej vlády. Tieto voľby sú považované za referendum o vláde,“ myslí si Šaradin.

Nadštandardné vzťahy

Víťazstvo Pellegriniho by podľa politológa mohlo Ficovi ešte viac uvoľniť ruky. „Určite by to posilnilo trend, ktorý vidíme na Slovensku. Zámerné budovanie priekop a odsudzovanie druhej strany, alebo až proruskej rétoriky. Mohol by sa posilniť aj vzťah k Maďarsku a závislosť Slovenska od východnej politiky,“ dodal Šaradin.

Víťaz slovenských volieb, ktorý vzíde z druhého kola, podľa Šaradina ovplyvní aj ďalší vzťah medzi Českom a Slovenskom. „Ak by zvíťazil Pellegrini, tak možno očakávať, že vzťahy medzi prezidentmi budú štandardné, nie nadštandardné ako boli medzi Petrom Pavlom a Zuzanou Čaputovou. Nadštandardnosti pomáhala určitá chémia a podobný pohľad na svet. S Korčokom by nadštandardnosť mohla pokračovať, pretože si myslím, že si rozumejú v celom rade oblastí,“ dodal Šaradin.

Zahraničnopolitické otázky

Podľa pedagóga z Katedry žurnalistiky Karlovej univerzity Karola Lovaša by ani víťazstvo Pellegriniho nemuselo byť pre Fica tou najlepšou správou. Pripomenul vzťah medzi niekdajším slovenským premiérom Vladimírom Mečiarom a bývalým prezidentom SR Michalom Kováčom. Pôvodne boli priatelia, ale v úradoch na seba politicky narážali.

„V zahraničnopolitických otázkach Slovenska si myslím, že žiadne výraznejšie zmeny nenastanú. Aj Peter Pellergrini aj Ivan Korčok majú zahraničnopolitickú orientáciu ukotvenú v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii,“ cituje portál Novinky.cz vyjadrenie Karola Lovaša v Českej televízii.