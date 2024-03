Korčok je kandidát konfliktu, uviedol minister práce Tomáš. Výsledky prvého kola nepovažuje za prekvapivé

Podpredseda strany Hlas-SD a minister práce Erik Tomáš nepovažuje výsledky prvého kola prezidentských volieb za prekvapenie, keďže predseda Hlasu Peter Pellegrini aj jeho súper Ivan Korčok boli považovaní za favoritov. Uviedol to v relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Korčok je kandidát konfliktu

„Ľudia budú mať možnosť vyberať medzi dvomi veľmi rozdielnymi kandidátmi,“ skonštatoval na margo nasledujúceho druhého kola. Pellegriniho označil Tomáš za kandidáta pokoja a mieru, Korčoka zas za kandidáta konfliktu, obvinil ho, že by bol schopný zatiahnuť Slovensko do vojny.

Ak ľudia chcú Pellegriniho za prezidenta, nemali by podľa podpredsedu Hlasu nič ponechať na náhodu.

Pellegrini by mal prestať tápať

Poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) Roman Michelko označil za nešťastné, že sa už pri kreovaní koaličnej dohody nedohodli aj na spoločnom prezidentskom kandidátovi, dodal, že je to veľké ponaučenie. Ak chce Pellegrini osloviť voličov ostatných koaličných subjektov, mal by sa podľa Michelka „konečne vymedziť a prestať vajatať“.

V prípade Štefana Harabina, ktorého podporil predseda SNS Andrej Danko, keď odstupoval z prezidentských volieb, bol podľa neho dosiahnutý očakávaný výsledok.

Ochrana ústavných princípov

Poslanec parlamentu Michal Šipoš (hnutie Slovensko) sa vyjadril, že demokraticky zmýšľajúci voliči by nemali zaspať na vavrínoch a v druhom kole by mali vziať rozum do hrsti.

„Ľudia na Slovensku by sa mali zmobilizovať a mali by ísť voliť,“ vyzval. Poslanec Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) uviedol, že výsledky prvého kola mu dávajú nádej, že predseda Smeru-SD Robert Fico i jeho kandidát Pellegrini sú poraziteľní.

Zdôraznil, že prezident by mal síce spolupracovať s vládou, no mal by zároveň chrániť aj ústavné princípy. „Myslím si, že šancu má vysokú,“ zhodnotil Korčokove šance na prezidentské kreslo.