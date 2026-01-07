Rozbije Trump NATO? Diplomati Aliancie dúfajú, že nie, ale škoda sa už možno stala

Blíži sa koniec Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a chce administratíva amerického prezidentaDonalda Trumpa nastoliť nový svetový poriadok? Podobné otázky sa dostávajú do popredia po tom, ako Biely dom v stredu oznámil, že Trump zvažuje aj použitie vojenských prostriedkov na prevzatie kontroly nad Grónskom.
Nakoľko reálne je riziko, že Trumpova snaha o získanie grónskeho územia môže potopiť Alianciu, ktorá sedem desaťročí tvorí základ transatlantickej bezpečnosti?
Skutočnosť alebo nátlaková hra?
Odpoveď závisí od toho, či Trump skutočne plánuje konať, alebo ide len o nátlak. Po vojenskej operácii vo Venezuele americký prezident opäť zopakoval, že chce prevziať kontrolu nad Grónskom s jeho nerastným bohatstvom, kde USA už majú svoju vojenskú základňu. Jeho administratíva ešte pritvrdila rétoriku tvrdením, že „získanie Grónska je otázkou národnej bezpečnosti“.
Biely dom potvrdil, že Washington zvažuje ovládnutie Grónska aj vojenskou silou
„Prezident a jeho tím rokujú o rôznych možnostiach, ako dosiahnuť tento dôležitý cieľ zahraničnej politiky, a samozrejme, využitie americkej armády je vždy jednou z možností, ktoré má vrchný veliteľ k dispozícii,“ povedala v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.