Rozbije Trump NATO? Diplomati Aliancie dúfajú, že nie, ale škoda sa už možno stala

Nakoľko reálne je riziko, že Trumpova snaha o získanie grónskeho územia môže potopiť Alianciu, ktorá sedem desaťročí tvorí základ transatlantickej bezpečnosti?
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
3 min. čítania
Netherlands NATO Summit
Foto: Archívne, SITA/AP
Blíži sa koniec Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a chce administratíva amerického prezidentaDonalda Trumpa nastoliť nový svetový poriadok? Podobné otázky sa dostávajú do popredia po tom, ako Biely dom v stredu oznámil, že Trump zvažuje aj použitie vojenských prostriedkov na prevzatie kontroly nad Grónskom.

Nakoľko reálne je riziko, že Trumpova snaha o získanie grónskeho územia môže potopiť Alianciu, ktorá sedem desaťročí tvorí základ transatlantickej bezpečnosti?

Skutočnosť alebo nátlaková hra?

Odpoveď závisí od toho, či Trump skutočne plánuje konať, alebo ide len o nátlak. Po vojenskej operácii vo Venezuele americký prezident opäť zopakoval, že chce prevziať kontrolu nad Grónskom s jeho nerastným bohatstvom, kde USA už majú svoju vojenskú základňu. Jeho administratíva ešte pritvrdila rétoriku tvrdením, že „získanie Grónska je otázkou národnej bezpečnosti“.

„Prezident a jeho tím rokujú o rôznych možnostiach, ako dosiahnuť tento dôležitý cieľ zahraničnej politiky, a samozrejme, využitie americkej armády je vždy jednou z možností, ktoré má vrchný veliteľ k dispozícii,“ povedala v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

