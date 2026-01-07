Štyri kroky do Grónska. Ako by Trump mohol ovládnuť strategický ostrov plný nerastného bohatstva

Americký prezidentDonald Trump minulú nedeľu oživil myšlienku, aby USA získali kontrolu nad Grónskom, ktoré je bohaté na nerastné suroviny a ktoré americká administratíva považuje za strategické z hľadiska svojej národnej bezpečnosti. Problémom je, že územie patrí Dánsku a väčšina Grónčanov si neželá stať sa súčasťou USA.
Hoci predstava rýchleho prevzatia kontroly nad týmto arktickým ostrovom po vzore Venezuely pôsobí nereálne, podľa európskych predstaviteľov, s ktorými sa rozprával portál POLITICO, existuje cesta, po ktorej sa Washington už čiastočne vydal. Viacerí upozorňujú, že stratégia pripomína expanzívne postupy ruského prezidentaVladimira Putina.
Krok 1: Kampaň na podporu Grónskej nezávislosti
Trumpova administratíva krátko po nástupe do úradu začala hovoriť o nezávislosti Grónska, ktoré je autonómnou časťou Dánskeho kráľovstva. Samostatné Grónsko by mohlo uzatvárať dohody s USA bez súhlasu Kodane. O nezávislosti by sa rozhodovalo v referende; v prieskume z roku 2025 by za hlasovalo 56 percent obyvateľov.
Analytici upozorňujú, že USA využívajú taktiky známe z ruského vplyvového pôsobenia na Ukrajine, v Moldavsku či Rumunsku.
Parlamentné voľby v Moldavsku vyhrala proeurópska strana, ruské zasahovanie nebolo úspešné
„Rusko kombinuje offline a online taktiky,“ povedal pre POLITICO Felix Kartte, odborník na digitálne politiky, ktorý radí európskym inštitúciám a vládam. „V teréne spolupracuje so spriaznenými aktérmi, ako sú extrémistické strany, diasporické siete či proruskí oligarchovia, a podľa správ dokonca platí ľuďom za účasť na protieurópskych či protiamerických protestoch,“ dodal.
Zdá sa, že USA už v Grónsku niektoré z týchto metód využívajú.
Minulý mesiac Trump vytvoril funkciu osobitného vyslanca pre Grónsko, do ktorej vymenoval guvernéra Louisiany Jeffa Landryho. Vyhlásil, že jeho cieľom je „urobiť z Grónska súčasť USA“. Stephen Miller, zástupca šéfa Trumpovej kancelárie, v pondelok pre CNN uviedol, že „nikto nebude s USA vojensky bojovať o budúcnosť Grónska“. Americký viceprezidentJD Vance už počas marcovej návštevy ostrova povedal, že „obyvatelia Grónska budú mať právo na sebaurčenie“.