Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach

Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov povedal, že impulz z rokovaní na Aljaške sa vyčerpal, ale Putinov poradca Jurij Ušakov tvrdí, že slová o vyčerpaní impulzu sú nepravdivé.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Putinov poradca Jurij Ušakov. Foto: Alexander Nemenov/Pool Photo via AP
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Vysokopostavení ruskí predstavitelia v priebehu jedného dňa vydali protichodné vyhlásenia o tom, či sa „impulz“ pre mierovú dohodu na Ukrajine po samite Putina a Trumpa na Aljaške vytratil alebo nie. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že impulz sa vyčerpal. „Žiaľ, treba konštatovať, že silný impulz z Anchorage v prospech dohôd sa vďaka úsiliu odporcov a zástancov ‚vojny do posledného Ukrajinca‘, predovšetkým medzi Európanmi, do značnej miery vyčerpal,“ povedal Riabkov.

Putinov poradca Jurij Ušakov však uviedol, že spolupráca medzi USA a Ruskom založená na dohodách zo summitu na Aljaške stále prebieha. „Akékoľvek vyhlásenia, že impulz z Anchorage slabne alebo sa vyčerpal, sú úplne nepravdivé,“ tvrdí Ušakov.

Kontakty medzi ruskými a americkými zástupcami podľa neho prebiehajú „na základe dohôd a porozumení sformulovaných bezprostredne pred a počas stretnutia na Aljaške“.

Okruhy tém: Kremeľ Mierové rokovania vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk