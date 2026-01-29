Zelenskyj má prísť do Moskvy, ak chce priame rokovania s Putinom, uviedlo Rusko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal prísť do Moskvy, ak chce viesť priame rokovania so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to v stredu Putinov poradca Jurij Ušakov.
Dve kľúčové otázky
Ušakov sa tak vyjadril v reakcii na slová ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu, podľa ktorého je Zelenskyj pripravený stretnúť sa s Putinom, aby vyriešili dve kľúčové otázky mierového procesu, a to územné otázky a budúcnosť Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne.
„Nikdy sme takýto kontakt neodmietli a ani ho neodmietame,“ povedal Ušakov a dodal, že Moskva je pripravená zaistiť Zelenskému bezpečnosť, ak príde do Ruska.
Vysokopostavený americký predstaviteľ, ktorý je oboznámený so situáciou, už skôr uviedol, že priame stretnutie Zelenského a Putina, prípadne aj za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, nie je vylúčené.
Snahy o priame rokovanie už boli
Kyjev a Washington sa už v minulosti usilovali zorganizovať priame rokovania medzi ukrajinským prezidentom a ruským vodcom, Moskva však opakovane nachádzala dôvody, aby sa tomu vyhla. Zelenskyj v roku 2025 pozval šéfa Kremľa na rokovania do Istanbulu za účasti Trumpa. Ruský vládca odmietol prísť do Turecka.
Po stretnutí s Putinom na Aljaške Trump uviedol, že pracuje na sprostredkovaní stretnutia medzi ruským a ukrajinským lídrom. Kremeľ však neskôr poprel, že by sa v tejto veci dosiahla akákoľvek dohoda. Americký líder neskôr povedal, že Putin sa vyhýba stretnutiu so Zelenským, pretože „ho nemá rád“.
Minulú jeseň Putin po prvý raz pozval ukrajinského prezidenta na rokovania do Moskvy. Zelenskyj však ponuku odmietol s tým, že ruský vodca by mal prísť do Kyjeva. Zelenskyj a Putin sa naposledy osobne stretli v Paríži v decembri 2019 počas rokovaní, ktoré sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.