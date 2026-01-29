Zelenskyj má prísť do Moskvy, ak chce priame rokovania s Putinom, uviedlo Rusko

Ukrajinský prezident a šéf Kremľa sa naposledy osobne stretli v Paríži v decembri 2019 počas rokovaní, ktoré sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Kremľa Vladimir Putin.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Kremľa Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP.
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal prísť do Moskvy, ak chce viesť priame rokovania so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to v stredu Putinov poradca Jurij Ušakov.

Dve kľúčové otázky

Ušakov sa tak vyjadril v reakcii na slová ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu, podľa ktorého je Zelenskyj pripravený stretnúť sa s Putinom, aby vyriešili dve kľúčové otázky mierového procesu, a to územné otázky a budúcnosť Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne.

„Nikdy sme takýto kontakt neodmietli a ani ho neodmietame,“ povedal Ušakov a dodal, že Moskva je pripravená zaistiť Zelenskému bezpečnosť, ak príde do Ruska.

Vysokopostavený americký predstaviteľ, ktorý je oboznámený so situáciou, už skôr uviedol, že priame stretnutie Zelenského a Putina, prípadne aj za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, nie je vylúčené.

Snahy o priame rokovanie už boli

Kyjev a Washington sa už v minulosti usilovali zorganizovať priame rokovania medzi ukrajinským prezidentom a ruským vodcom, Moskva však opakovane nachádzala dôvody, aby sa tomu vyhla. Zelenskyj v roku 2025 pozval šéfa Kremľa na rokovania do Istanbulu za účasti Trumpa. Ruský vládca odmietol prísť do Turecka.

Po stretnutí s Putinom na Aljaške Trump uviedol, že pracuje na sprostredkovaní stretnutia medzi ruským a ukrajinským lídrom. Kremeľ však neskôr poprel, že by sa v tejto veci dosiahla akákoľvek dohoda. Americký líder neskôr povedal, že Putin sa vyhýba stretnutiu so Zelenským, pretože „ho nemá rád“.

Fotogaléria k článku:

Trump Putin
Trump Putin
Trump Putin
17 fotografií v galérii
Trump Putin

Minulú jeseň Putin po prvý raz pozval ukrajinského prezidenta na rokovania do Moskvy. Zelenskyj však ponuku odmietol s tým, že ruský vodca by mal prísť do Kyjeva. Zelenskyj a Putin sa naposledy osobne stretli v Paríži v decembri 2019 počas rokovaní, ktoré sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Vladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk