Putinove rakety nezasiahli len našich ľudí, ale aj rokovací stôl, vyhlásil Sybiha

Uviedol to šéf ukrajinskej diplomacie v reakcii na ruské nočné útoky, ktoré zabili jedného civilistu a zranili ďalších 23 ľudí.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ľudia sa ukrývajú v metre počas nočného útoku Ruska na Kyjev. Foto: SITA/AP
Ukrajinský civilista prišiel o život a ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia, keď Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Kyjev a Charkov.

„Kyjev je terčom masívneho nepriateľského útoku. Zatiaľ je známe, že jeden človek zahynul a štyria utrpeli zranenia. Neopúšťajte úkryty!“ napísal na komunikačnej platforme Telegram starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Dodal, že troch ľudí hospitalizovali. V niekoľkých budovách vypukol požiar, pričom v časti mesta došlo k prerušeniam dodávok tepla a vody. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia na predmestí Kyjeva.

V Charkove ruské útoky zranili 15 civilistov. Ruské drony poškodili niekoľko obytných budov a dve zdravotnícke zariadenia.

Moskva podnikla útoky na ukrajinské mestá v čase, keď sa v Abú Zabí stretli ukrajinská a ruská delegácia za účasti USA s cieľom ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu.

„Mierové snahy? Trojstranné stretnutie v SAE? Diplomacia? Pre Ukrajincov to bola ďalšia noc ruského teroru. Putin cynicky nariadil masívny raketový útok na Ukrajinu práve v čase, keď sa delegácie v Abú Zabí snažia posunúť vpred mierový proces pod vedením USA,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

„Jeho rakety nezasiahli len našich ľudí, ale aj rokovací stôl,“ konštatoval Sybiha

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko v noci zaútočilo „viac ako 370 útočnými dronmi a 21 raketami rôznych typov“.

Vojna na Ukrajine
Okruhy tém: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
