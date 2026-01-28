Kallasová vyzvala na „európskejšie“ NATO. Obrana Únie už nie je pre Washington prioritou

Európa musí výrazne posilniť obranu a prevziať väčšiu úlohu v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), keďže prezident USADonald Trump„otriasol transatlantickými vzťahmi v samotných základoch“. Uviedla to v stredu šéfka európskej diplomacieKaja Kallasová na obrannej konferencii v Bruseli.
„Chceme silné transatlantické väzby. USA zostanú partnerom a spojencom Európy. No Európa sa musí prispôsobiť novej realite,“ povedala Kallasová s tým, že európska obrana už pre Washington nie je prioritou.
Trump vyhlásil, že NATO by sa bez neho ocitlo na smetisku dejín
Trump tento mesiac vyvolal rozruch hrozbou zabrať Grónsko od Dánska, člena Európskej únie (EÚ) aj NATO, hoci neskôr zo svojich ambícií ustúpil. Kríza posilnila výzvy, aby Európa znížila svoju desaťročia trvajúcu závislosť od americkej vojenskej sily.
NATO je základ
Kallasová zdôraznila, že NATO zostáva základom európskej bezpečnosti, no EÚ musí hrať väčšiu rolu. „Keďže USA upriamujú pozornosť mimo Európy, aliancia musí byť európskejšia, aby si udržala silu,“ uviedla.
Kaja Kallasová šokovala slovami, že vzhľadom na situáciu vo svete je čas začať piť
Európske krajiny už zvýšili obranné rozpočty po ruskej invázii na Ukrajinu a vlani súhlasili s masívnym navýšením cieľov výdavkov v NATO. EÚ zároveň predstavila iniciatívy, ktoré by mohli priniesť dodatočných 800 miliárd eur na posilnenie európskej obrany.
Washington žiada, aby Európania prevzali väčšiu zodpovednosť za konvenčnú obranu kontinentu, keďže USA sa sústreďujú na iné hrozby, napríklad Čínu.
Putin by mal radosť
Kallasová varovala, že riziko návratu k politike mocenského tlaku a sfér vplyvu je „veľmi reálne“. Jej slová zazneli po tom, čo šéf NATOMark Rutte odkázal europoslancom, že „môžu snívať“, ak si myslia, že Európa sa dokáže brániť bez USA. Varoval, že nahradenie amerického jadrového dáždnika by stálo „miliardy a miliardy eur“.
Európa sa bez Spojených štátov nemôže ubrániť, hovorí generálny tajomník NATO
Podľa generálneho tajomníka Aliancie by pokus o budovanie paralelnej európskej armády hral do karát ruskému prezidentoviVladimirovi Putinovi. „Putin by sa z toho tešil. Takže si to ešte raz premyslite,“ povedal Rutte.