Ukrajina a Rusko ukončili dvojdňové priame mierové rokovania. Je dohoda na stole?

Ukrajina a Rusko v sobotu ukončili dvojdňové priame mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Dohodli sa, že 1. februára budú pokračovať v rozhovoroch v Abú Zabí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že „diskutovali o viacerých témach a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne“.
Pred druhým dňom rokovaní Rusko proti Ukrajine podniklo masívny raketový a dronový útok, ktorý zabil jedného civilistu a ďalších 23 ľudí zranil. Milióny ľudí zostali bez dodávok elektriny. Zelenskyj uviedol, že Rusko v noci na sobotu zaútočilo „viac ako 370 útočnými dronmi a 21 raketami rôznych typov“.
Putinove rakety nezasiahli len našich ľudí, ale aj rokovací stôl, vyhlásil Sybiha
Hovorca vlády Spojených arabských emirátov uviedol, že rokovania prebiehali v „konštruktívnej a pozitívnej atmosfére“. Podľa Zelenského „diskusia sa sústredila na možné spôsoby, ako ukončiť vojnu“.
Bojujúce strany označili otázku kontroly nad Doneckou a Luhanskou oblasťou za jeden z kľúčových bodov pri hľadaní dohody o ukončení konfliktu. Ruský vodca Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že Moskva má v úmysle získať silou úplnú kontrolu nad východnou časťou Ukrajiny, ak rokovania zlyhajú.
„Postoj Ruska je v tejto veci dobre známy. Ukrajinské ozbrojené sily sa musia stiahnuť z územia Donbasu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy osobne stretli vlani v lete v Istanbule. Rokovania sa vtedy skončili len dohodami o výmene zajatých vojakov.