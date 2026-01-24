Ukrajina a Rusko ukončili dvojdňové priame mierové rokovania. Je dohoda na stole?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že „diskutovali o viacerých témach a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne“.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Dobrovoľníci v Kyjeve rozdávajú dôchodcom teplé jedlo. Foto: SITA/AP
Spojené arabské emiráty Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Spojené arabské emiráty

Ukrajina a Rusko v sobotu ukončili dvojdňové priame mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Dohodli sa, že 1. februára budú pokračovať v rozhovoroch v Abú Zabí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že „diskutovali o viacerých témach a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne“.

Pred druhým dňom rokovaní Rusko proti Ukrajine podniklo masívny raketový a dronový útok, ktorý zabil jedného civilistu a ďalších 23 ľudí zranil. Milióny ľudí zostali bez dodávok elektriny. Zelenskyj uviedol, že Rusko v noci na sobotu zaútočilo „viac ako 370 útočnými dronmi a 21 raketami rôznych typov“.

Hovorca vlády Spojených arabských emirátov uviedol, že rokovania prebiehali v „konštruktívnej a pozitívnej atmosfére“. Podľa Zelenského „diskusia sa sústredila na možné spôsoby, ako ukončiť vojnu“.

Bojujúce strany označili otázku kontroly nad Doneckou a Luhanskou oblasťou za jeden z kľúčových bodov pri hľadaní dohody o ukončení konfliktu. Ruský vodca Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že Moskva má v úmysle získať silou úplnú kontrolu nad východnou časťou Ukrajiny, ak rokovania zlyhajú.

„Postoj Ruska je v tejto veci dobre známy. Ukrajinské ozbrojené sily sa musia stiahnuť z územia Donbasu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy osobne stretli vlani v lete v Istanbule. Rokovania sa vtedy skončili len dohodami o výmene zajatých vojakov.

Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk