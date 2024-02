Zdravotný stav Petry Vlhovej sa po páde v Jasnej zlepšuje, ďakovné slová venovala najmä sponzorom

Zdravotný stav slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej sa zlepšuje. Rodáčka z Liptovského Mikuláša to oznámila v statuse na sociálnej sieti Instagram.

Olympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 sa zranila ešte 20. januára pri páde v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej a v pravom kolene si poškodila predný krížny väz aj meniskus.

Zdravotný stav sa každý deň zlepšuje

„Cítim sa lepšie a zranené koleno sa každým dňom zlepšuje,“ napísala na sociálnej siete Instagram Vlhová. Zranené koleno sa stalo vo februári predmetom operácie, ktorá dopadla úspešne.

Petra zákrok absolvovala na uznávanej klinike Hospital di Valais vo Švajčiarsku u vyhľadávaného odborníka Oliviera Siegrista. Podstatnú časť statusu 28-ročná Liptáčka venovala sponzorom.

Ďakuje za podporu fanúšikov

„Chcela by som sa im poďakovať za tú najlepšiu podporu a tiež za to, že stáli pri mne počas najlepších dní, ale aj v tých najhorších chvíľach. Znamená to pre mňa veľmi veľa,“ napísala Vlhová a pridala: „Bez vás by som nebola človekom, akým som, nemohla by som robiť to, čo mám najradšej a plniť si svoje sny. Som vám naozaj vďačná za všetko, čo ste pre mňa urobili. Takže vám ešte raz ďakujem a ako som sľúbila, urobím všetko pre to, aby som sa vrátila silnejšia ako kedykoľvek predtým,“ dodala Vlhová.

Historicky najúspešnejšia slovenská lyžiarka je aktuálne na Slovensku, kde bude v domácich podmienkach pokračovať v rehabilitácii. Na lyže by sa mohla postaviť koncom leta.