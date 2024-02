Petra Vlhová sa niekoľko dní po operácii kolena vrátila na Slovensko, priletela súkromným lietadlom

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je už na Slovensku, kde bude v domácich podmienkach pokračovať v rehabilitácii po operácii kolena, ktorú absolvovala začiatkom februára vo Švajčiarsku.

Úradujúca olympijská šampiónka v slalome priletela vo štvrtok do Popradu súkromným lietadlom v spoločnosti fyzioterapeuta Milana Gašpáreka aj priateľa Michala Kyselicu, na letisku si ju potom najbližší „vyzdvihli“ a odviezli domov. Informoval o tom web sport24.pluska.sk.

Čaká ju dlhá rehabilitácia

Historicky najúspešnejšia slovenská lyžiarka sa zranila ešte 20. januára pri páde v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej a v pravom kolene si poškodila predný krížny väz aj meniskus. To sa neskôr stalo aj predmetom operácie, ktorá dopadla úspešne.

Dvadsaťosemročnú Liptáčku teraz čaká dlhá rehabilitácia, na lyže by sa mohla postaviť koncom leta. Všetko bude závisieť od toho, ako sa bude zotavovať. Vlhovú operoval na klinike Hospital di Valais v Sione odborník Olivier Siegrist, pri chôdzi si ešte istý čas bude pomáhať barlami.

Aj malé kroky ju budú tešiť

„Na Vlhovej bolo zrejmé, že len pred pár dňami absolvovala náročnú operáciu. Pri vystupovaní z lietadla mala značné problémy,“ uviedol spomenutý web po jej prílete do Popradu.

Vlhová považuje deň operácie za začiatok novej cesty, na ktorej na ňu čakajú veľké výzvy. „Tá najväčšia bude, samozrejme, postaviť sa znovu na lyže. Teraz to však beriem deň za dňom, aj preto, že každý deň je iný. Niektorý ľahší, iný ťažší. Naozaj je to hore-dole. Budem sa snažiť brať to postupne a aj malé kroky ma budú tešiť. Verím, že budem robiť pokroky,“ povedala Vlhová pár dní po operácii podľa Sport Management Company.