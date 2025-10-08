Von der Leyenová: Rusko útočí v utajení, EÚ pripravuje tvrdú protizbraň

Európska únia musí zvýšiť svoju obranu, aby odradila Rusko od „hybridnej vojny“, ktorá zahŕňa narušenia vzdušného priestoru, kybernetické útoky a poškodzovanie podmorských káblov. V stredu to na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Zámerná a cielená kampaň
„Tieto incidenty sú premyslené tak, aby zostali v šedej zóne popierania. Nie je to náhodné obťažovanie, ale súdržná a eskalujúca kampaň,“ povedala vo svojom prejave pred poslancami Európskeho parlamentu. „Dva incidenty môžu byť náhoda, ale tri, päť, desať… Tu už ide o zámernú a cielenú kampaň šedej zóny proti Európe. A Európa musí reagovať.“
Poľsko, Estónsko a Rumunsko nedávno zažili narušenia vzdušného priestoru zo strany Ruska, zatiaľ čo neidentifikované drony boli zaznamenané v Dánsku, Nemecku a Belgicku. Európske krajiny už v reakcii na ruskú vojnu na Ukrajine a neistotu ohľadom podpory USA pod vedením Donalda Trumpa zvýšili výdavky na obranu na najvyššie úrovne od konca studenej vojny.
Hrozba rozšírenia šedej zóny
EÚ teraz pripravuje plány na spoločné projekty, vrátane „múru“ proti dronom, ktorý by mohol vybudovať 27-členný blok. „Nemôžeme len reagovať, musíme aj odradiť, pretože ak budeme váhať, šedá zóna sa len rozšíri,“ zdôraznila Von der Leyenová.
Počiatočnou misiou Európskej únie bolo zachovanie mieru, a dnes to znamená mať kapacitu odradiť agresiu a provokácie.
Na samite v Bruseli koncom tohto mesiaca sa lídri EÚ pokúsia dohodnúť na „pláne cesty“, ktorý pripraví blok na odvrátenie hrozieb z Ruska v nasledujúcich rokoch. „Tento plán stanoví spoločné ciele, konkrétne míľniky a časové harmonogramy do roku 2030,“ dodala predsedníčka Komisie.
Podľa nej vyžaduje riešenie „ruskej hybridnej vojny“ úplne nový prístup. „Voľba je jednoduchá. Buď sa budeme vyhýbať a sledovať eskaláciu ruských hrozieb, alebo im budeme čeliť jednotou, odstrašovaním a rozhodnosťou,“ zakončila Von der Leyenová.