Značka Danone stiahla z trhu ďalšie dojčenské výrobky. Aké ťažkosti môže spôsobiť baktéria Bacillus cereus?

Spoločnosť Danone sa na základe predchádzajúcej prítomnosti toxínu cereulid v niektorých jej výrobkoch rozhodla pre prevenciu stiahnuť z trhu na Slovensku aj ďalšie dojčenské produkty. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky.
Nakazenie potraviny uvedenou látkou z baktérie Bacillus cereus môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie, upozornila zástupkyňa hlavného hygienika Slovenskej republiky a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia ÚVZ Katarína Kubáni Kromerová.
Kedy sa príznaky môžu objaviť?
„Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny,“ spresnila.
U mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v tele a viesť ku ťažkostiam, ako je napríklad odvodnenie, upozornil ECDC. „Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov,“ dodala Kubáni Kromerová.
Stiahnuté produkty
Z údajov úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že Danone stiahlo od svojej značky Nutrilon špeciálne následné dojčenské mlieko AR 2 v balení po 800 gramov (g) s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 24. septembra a 3. decembra, obe tohto roku.
Ďalej následné dojčenské mlieko Advanced 2 v 800-g balení s DMT 6. júna, 4. júla, 16. a 17. septembra, 27. októbra, 21. novembra a 20. decembra, všetky v tomto roku. Vyradilo aj následné dojčenské mlieko Advanced 2 v kilovom balení s DMT 27. augusta, 4. novembra a v Štedrý deň, všetky tri tohto roku a 18. februára budúceho roku.
Stiahlo aj počiatočné dojčenské mlieko Advanced 1 po 800 g s DMT 6. a 27. júla, 7. augusta, 2. septembra, 1. novembra a 3. decembra, taktiež v tomto roku. Rovnako 350-g balenie s DMT 14. júla a 8. októbra, obe tohto roku. Tiež počiatočné dojčenské mlieko Advanced Good Night v 800-g balení s DMT 28. augusta tohto roku.
Zákazníci môžu uvedené potraviny vrátiť
Nasledovalo počiatočné dojčenské mlieko Profutura Duobiotik 1 v 800-g balení s DMT 10. marca a 13. mája, obe v budúcom roku. Taktiež následné dojčenské mlieko Profutura Duobiotik 2 v balení rovnakej gramáže s DMT 28. decembra tohto roku a 12. mája aj 11. júla, obe budúceho roku. Výrobca odstránil aj nepredajné vzorky Profutura Duobiotik 2 v 29,2-g balení s DMT 11. júla a 3. septembra, obe tohto roku.
Pokračoval počiatočným dojčenským mliekom značky Hami v 600-g balení s DMT 30. septembra tohto roku a 16. januára budúceho roku.
Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overia stiahnutie predmetných výrobkov z trhu vo svojom regióne. „Zákazníci majú možnosť vrátiť uvedené potraviny u predajcu v Slovenskej republike, kde ich zakúpili,“ uzavrela Kubáni Kromerová.