Danone sťahuje z trhu niektoré šarže dojčenskej výživy Nutrilon Advanced 1, môže v nej byť toxín

Spoločnosť Danone preventívne sťahuje zo slovenského trhu niektoré šarže počiatočnej dojčenskej výživy Nutrilon Advanced 1. Dôvodom je varovanie írskeho orgánu na kontrolu potravín, ktorý upozornil na prítomnosť cereulidu v potravine. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Spoločnosť zo slovenského trhu sťahuje 350 gramové balenia počiatočnej dojčenskej výživy Nutrilon Advanced 1, výrobná dávka 2026.10.08, s minimálnou trvanlivosťou do 8. októbra 2026. „K preventívnemu dobrovoľnému stiahnutiu dotknutej potraviny z trhu v SR spoločnosť pristúpila na základe varovného oznámenia írskeho orgánu úradnej kontroly potravín v systéme RASFF č. 2026.0598 zo dňa 23.1.2026 z dôvodu prítomnosti cereulidu v potravine,“ uviedol ÚVZ SR.
Cereulid je toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus. Môže spôsobiť nechutenstvo, nevoľnosť či vracanie. ÚVZ SR zároveň upozornil, že nie je možno vylúčiť aj závažnejšie vplyvy na zdravie.
„Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overia stiahnutie výrobku vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu poskytnutého spoločnosťou Danone s.r.o. Zákazníci majú možnosť vrátiť dotknuté potraviny u predajcu v Slovenskej republike, kde ich zakúpili,“ uviedol ÚVZ SR s tým, že neodporúča uvedené šarže dojčenského mlieka ďalej používať.