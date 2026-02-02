Danone výrobky Aptamil, spomínané v súvislosti s toxínom cereulid, na Slovensku nedistribuuje

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR 30. januára 2026 informoval, že dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k informačnému oznámeniu o cereulide v počiatočnej dojčenskej výžive z Nemecka. Malo by ísť o výrobok Aptamil Pronutra Pre, značky Aptamil.
Konkrétne sa to týka výrobkov s výrobným číslom 172911 a dátumom minimálnej trvanlivosti do 10. novembra 2026, s hmotnosťou 800 g, taktiež výrobkov s hmotnosťou 1,2 kg a výrobným číslom 191245, ktoré majú dátum minimálnej trvanlivosti 19. novembra 2026, a napokon výrobkov s výrobným číslom 199960, dátumom minimálnej trvanlivosti 20. apríla 2027 a hmotnosťou 800 g. Krajina pôvodu je Nemecko, vyrobené boli pre Danone Deutschland GmbH.
„Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal uvedené výrobky aj do SR. Spoločnosť Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov vo svojom vyjadrení zo dňa 2. februára 2026 pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uviedla, že výrobky značky Aptamil v SR nedistribuuje,“ informoval ÚVZ SR.
Opatrne s dojčenskou výživou, predajcovia sťahujú niektoré šarže z trhu, dôvodom je toxín cereulid
Predmetné výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska, ktorý bol kontaminovaný cereulidom, uvedeného v oznámení RASFF 2026.0598. Na základe toho začala spoločnosť Danone Deutschland GmbH 24. januára 2026 preventívne sťahovať uvedené tri výrobky z trhu. Hygienici upozorňujú, že kontaminácia potraviny cereulidom, teda toxínom produkovaným baktériou Bacillus cereus, môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či malátnosť, nie je však možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie.
„Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá,“ uzatvára ÚVZ.