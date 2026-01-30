Opatrne s dojčenskou výživou, predajcovia sťahujú niektoré šarže z trhu, dôvodom je toxín cereulid

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky v uplynulých dňoch dostal viacero varovných oznámení o stiahnutí šarží dojčenských výživ cez Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Produkty sú od značiek Nestlé, Lactalis Nutrition Santé, Danone a Aptamil. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ v piatok.
Ku siahnutiu došlo pre prítomnosť cereulidu v potravinách, alebo to bola prevencia z dôvodu predbežnej opatrnosti. Úrad tiež dostal od viacerých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov oznámenia o stiahnutí niektorých dojčenských výživ, z rovnakej príčiny. „Cereulid je toxín, ktorý produkuje baktéria Bacillus cereus a môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie,“ upozornil ÚVZ.
Presný zoznam je na webe
Presný zoznam šarží dojčenských výživ, ktoré predajcovia stiahli z trhu, sú na webovej stránke ÚZV a priebežne sa aktualizujú. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR overujú stiahnutie všetkých dotknutých výrobkov podľa distribučného zoznamu,“ doplnila potravinárska autorita.
Neodporúča používať uvedené šarže týchto potravín na prípravu stravy pre dojčatá. „Zákazníci majú zároveň možnosť vrátiť dotknuté šarže potravín u predajcu, kde ju zakúpili. Vrátiť môžu aj otvorený výrobok,“ dodal ÚVZ.
Danone sťahuje z trhu niektoré šarže dojčenskej výživy Nutrilon Advanced 1, môže v nej byť toxín
Z jeho internetovej stránky vyplynulo, že predajcovia stiahli pre prítomnosť cereulidu počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu značky Nestlé Beba supreme Pre v 800-gramovom (g) balení (bal.), s číslom výrobnej dávky (L) 51460742F1 a dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) máj budúceho roku, Beba expert Pre v bal. po 550 g, L 51700742A1 a DMT december 2026, Beba Frühgeborenen Nahrung šarža 53020742C1 a DMT 29. októbra 2026. Preventívne sťahujú aj výrobky Beba Pre, Beba Expert, Beba Comfort a Beba Supreme vybraných čísel výrobnej dávky a DMT.
Sťahujú aj ďalšie značky
Pre toxín sťahujú aj počiatočnú dojčenskú výživu Bebelo Milk 1 výrobnej dávky 25020112 s DMT 28. augusta 2027 a následnú dojčenskú výživu Bebelo Milk 2 šarže 25020021 a DMT 17. decembra 2026 a šarže 25020080 s DMT 25. mája budúceho roku. Oba produkty sú od výrobcu Lactalis Nutrition Santé. Spoločnosť Dr. Max Pharma započala stiahnutie uvedených šarží z trhu nielen v SR.
Danone stiahlo počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced 1, v bal. po 350 g s DMT 8. októbra 2026. Taktiež v nej zistili cereulid.
Siahnutie pre škodlivú látku postihlo aj počiatočnú dojčenskú výživu Aptamil Pronutra Pre 800 g výrobného čísla (v. č.) 172911 a DMT 10. novembra 2026 aj v. č. 199960 s DMT 20. apríla budúceho roku a 1,2-kilogramové bal. v. č. 191245 a DMT 19. novembra 2026. „Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal uvedené výrobky aj do Slovenskej republiky,“ upozornil úrad.