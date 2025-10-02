Bratislavský kraj spúšťa ďalšie kolo očkovania proti HPV, prispieva tak k prevencii onkologických ochorení

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) organizuje v piatok 10. novembra v poradí 14. Deň očkovania proti vírusu HPV. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, očkovanie sa uskutoční od 13:00 do 18:00 v Zdravotnom stredisku na Rovniankovej 1 v Bratislave pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a v spolupráci s pacientskymi organizáciami Nie rakovine a Liga proti rakovine.
Prevencia onkologických ochorení
„Očkovacími dňami prispievame k prevencii onkologických ochorení. Zároveň tým zdôrazňujeme jeho dôležitosť a rovnako robíme osvetu. Očkovací deň je určený osobám, ktoré sa chcú chrániť pred infekciou HPV a nedarí sa im naplánovať očkovanie u svojho lekára. Očkujeme deti aj dospelých,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12, 13 a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní.
Očkovacie schémy
HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov a obe pohlavia.
Očkovacia schéma je dvojdávková (do 15 rokov), resp. trojdávková (pre starších ako 15-ročných). Pri trojdávkovej schéme sa prvá dávka podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka tri mesiace po prvej a tretia dávka šesť mesiacov od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.