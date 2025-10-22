VšZP vníma prevenciu rakoviny prsníka ako spoločnú zodpovednosť, Ružový október pripomenula aj svojim zamestnancom

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien. Na Slovensku každoročne pribudne približne 3 500 nových prípadov a až 1 000 žien ročne tomuto ochoreniu podľahne. Napriek tomu, že včasné odhalenie výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu, mnohé ženy prichádzajú k lekárovi neskoro, najčastejšie pre zanedbanú prevenciu.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa preto aj v tohtoročnom Ružovom októbri zamerala na posilnenie povedomia o dôležitosti prevencie a rozhodla sa začať priamo u seba.
Kampaň „Prídem o 5 minút“
Interná kampaň VšZP s názvom „Prídem o 5 minút“ bola zameraná na podporu samovyšetrovania prsníkov medzi zamestnankyňami naprieč Slovenskom. Využila pri tom komunikačný koncept svojho dlhoročného partnera NIE RAKOVINE, ktorý ženy vyzýva: „Nájdite si 5 minút mesačne. Samovyšetrenie prsníkov môže zachrániť život.“
Zamestnankyne VšZP si 13. októbra našli na svojich pracovných počítačoch šetrič obrazovky s QR kódom, ktorý ich nasmeroval na web s informáciami o rakovine prsníka, možnostiach prevencie a správnom postupe pri samovyšetrení. Do kampane sa aktívne zapojili aj ženy z vedenia poisťovne. V spoločnom videu hovorili o dôležitosti prevencie.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových zdôraznil: „Ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku sa cítime zodpovední nielen informovať, ale aj motivovať ženy k prevencii. Preto sme sa rozhodli začať u seba – vo vnútri našej organizácie.“
Na význam pravidelnej starostlivosti o zdravie upozornila aj Denisa Slivková, členka predstavenstva VšZP: „Ženy často kladú potreby iných pred svoje vlastné. Starajú sa o rodinu, prácu, o to, aby všetko fungovalo, no na seba a svoje zdravie im často nezostáva čas. Pritom práve tých päť minút mesačne, ktoré venujú samovyšetreniu prsníkov, môže rozhodnúť o ich zdraví či živote.“
Symbolické gesto podpory
Symbolickým gestom podpory boli ružové odkazové lístky s nápisom „Prídem o 5 minút“ nalepené na dverách kancelárií. Súčasťou internej iniciatívy bola aj výzva „Obleč sa do ružovej„, ku ktorej sa pridali zamestnanci z celého Slovenska vrátane vedenia poisťovne. Výzva bola komunikovaná prostredníctvom interného newslettra, intranetu, plagátov na centrále a šetričov obrazoviek nastavených pre všetky zamestnankyne.
Popri aktivitách vo vnútri organizácie pokračovala VšZP aj v kampani pre verejnosť. V rámci podujatí Pre zdravie, ktoré sa konali 14. a 15. októbra na vybraných pobočkách, sa venovala témam ženského zdravia, skríningu a možnostiam prevencie.
V spolupráci s online magazínom preventivne.sk priniesla rozhovor s onkologičkou Miroslavou Malejčíkovou z Národného onkologického ústavu a články o samovyšetrovaní, príznakoch rakoviny prsníka či genetickom testovaní.
Po dlhšej pauze sa zároveň obnovil podcast Všeobecne o zdraví. Prvé dve epizódy sú venované práve rakovine prsníka. Prinášajú rozhovory s Michaelou Králikovou z občianskeho združenia NIE RAKOVINE a Jankou Šiškovou z OZ Amazonky.
Na spoločenský rozmer kampane upozornil aj Marek Lukoťka, poverený riadením odboru marketingu VšZP: „Téma prevencie rakoviny prsníka sa týka každého z nás, nielen žien. Každý muž má vo svojom živote ženy, na ktorých mu záleží – mamu, sestru, partnerku, dcéru či kamarátku. Práve preto je dôležité, aby sme ich povzbudzovali nájsť si čas pre seba a starať sa o svoje zdravie. Rakovina prsníka sa navyše nevyhýba ani mužom. Ročne je diagnostikovaná približne 60 mužom na Slovensku. Dbajme teda všetci na svoje zdravie a nezabúdajme, že prevencia je naša spoločná zodpovednosť.“
Prevencia zostáva výzvou
Štatistiky VšZP zároveň potvrdzujú, že prevencia zostáva výzvou. Poisťovňa zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre takmer 1,4 milióna žien, z ktorých viac ako 25 000 má diagnózu karcinómu prsníka. Rakovina prsníka tvorí viac než pätinu všetkých ženských onkologických diagnóz.
Napriek tomu preventívnu gynekologickú prehliadku absolvuje len 38 percent poistenkýň a mamografický skríning len 29 percent žien vo veku od 50 do 69 rokov. V roku 2024 poisťovňa rozoslala viac ako 430 000 pozvánok na skríningové vyšetrenia, z toho vyše 57 000 na skríning prsníkov. Abnormálny nález sa objavil u každej osemnástej ženy.
Ružový október tak zostáva silným apelom na zodpovednosť voči vlastnému zdraviu a pripomienkou, že aj malý krok v prevencii môže mať zásadný vplyv na život.