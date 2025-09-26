Osveta zabrala, Slováci vlani spotrebovali výrazne menej antibiotík, ale jeden problém zostáva

Spotreba antibiotík na Slovensku sa výrazne znížila, čo potvrdila najnovšia analýza Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol počet poistencov s predpísanými antibiotikami na respiračné infekcie o 41-tisíc a počet predpísaných balení o 52-tisíc. Ide o pokles o 18 percent v počte pacientov a o 17 percent v počte balení liekov.
„Tieto čísla ukazujú, že intenzívna osvetová kampaň odbornej aj širokej verejnosti má význam. Konkrétne údaje hovoria o poklese z 529-tisíc balení antibiotík v období od mája do júla 2024 na 481-tisíc balení v rovnakom období tohto roka,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Bez CRP vyšetrenia
Najpozitívnejší vývoj bol zaznamenaný u detí, ktoré patria medzi najohrozenejšiu skupinu. Počet detských poistencov s predpísanými antibiotikami sa znížil o 33 percent a počet balení o 35 percent. Jurových pripomenul, že v roku 2024 malo antibiotiká predpísané každé druhé dieťa vo veku 1 až 8 rokov.
Napriek pozitívnemu trendu však zostáva problémom predpisovanie antibiotík bez predchádzajúcich laboratórnych testov, najmä CRP vyšetrenia, ktoré pomáha rozlíšiť vírusovú a bakteriálnu infekciu. V období január 2024 až júl 2025 dostalo antibiotiká bez CRP testu až 80 percent detských pacientov s respiračnými ochoreniami.
Lieky nie sú cukríky. ŠÚKL sa zapojil do kampane o správnom užívaní voľnopredajných liekov
Slovensko patrí medzi európskych rekordérov v spotrebe liekov, s približne 30 baleniami na obyvateľa ročne, čo je o päť balení viac ako európsky priemer. Slovenskí pacienti navštevujú lekárov v priemere 11,1-krát ročne, čo je výrazne viac ako priemer OECD.
Závisí od lekára aj pacienta
„K racionálnemu nasadzovaniu antibiotickej liečby môže prispieť lekár, dôsledným zvážením ich potreby, na základe využitia dostupných diagnostických metód, ako aj pacient, ktorý nebude na lekára vyvíjať tlak, aby mu antibiotiká predpísal, hoci si to jeho zdravotný stav nevyžaduje,“ dodal Jurových.
VšZP v apríli spustila vzdelávaciu kampaň zameranú na zodpovedné užívanie antibiotík, ktorá podľa analýzy priniesla merateľné výsledky a výrazne prispela k zníženiu ich nadmernej spotreby na Slovensku.
VšZP je najväčšia a najdlhšie pôsobiaca zdravotná poisťovňa na Slovensku. Jej jediným akcionárom je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo zdravotníctva SR.