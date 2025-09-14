Zubné zákroky patria k najdrahším, správna zdravotná poisťovňa vám môže ušetriť stovky eur

Do 30. septembra majú poistenci poslednú možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Rozhodnutie nemusí byť len formalitou, najmä v prípade stomatologických výkonov. Práve zuby patria na Slovensku k najnákladnejším položkám zdravotnej starostlivosti, a to aj pre pacientov, ktorí sú poistení.
Hradené zákroky
Rozdiely v príspevkoch medzi poisťovňami môžu výrazne ovplyvniť ročné výdavky rodín. Podľa dentálnej hygieničky Michaely Klein sa pri výbere novej poisťovne oplatí sledovať najmä benefity pre stomatológiu. Tie dokážu v budúcnosti znížiť výdavky spojené so zubným ošetrením, keďže základné úkony sú hradené len v minimálnom rozsahu.
Zubárka upozorňuje na letné zlozvyky, ktoré ničia vaše zuby: Hryzenie ľadu či káva so zmrzlinou
Zo zákona má každý poistenec nárok na preventívnu prehliadku raz ročne, u detí dvakrát ročne, ošetrenie bolesti, úrazov či zápalov, ako aj ošetrenie kazu v základnom štandarde. V praxi to znamená amalgámovú výplň alebo jednoduchšiu bielu plombu v prednom úseku chrupu. Poisťovne hradia aj protetické práce v základnej podobe, napríklad kovové korunky alebo snímateľné náhrady. Estetickejšie riešenia, ako keramické korunky či zadné biele plomby, si pacienti musia doplácať.
Vysoké ceny
Doplatky za zubné zákroky môžu byť výrazné. Cena bielych výplní na zadných zuboch sa pohybuje od 50 do 100 eur. Keramické alebo zirkónové korunky stoja od 250 do 600 eur. V prípade straty zuba moderné implantáty poisťovne nehradia vôbec, pričom cena jedného sa pohybuje medzi 700 a 1200 eurami. Dopláca sa aj za dentálnu hygienu, bežne v cene 50 až 80 eur za sedenie. Poisťovne na tieto výkony často ponúkajú príspevky, ktoré môžu čiastočne pokryť náklady.
Pásky na ústa počas spánku? Zubári upozorňujú na benefity aj riziká
Do kategórie čisto estetických výkonov patrí napríklad bielenie zubov alebo aplikácia zubných šperkov, ktoré zdravotné poisťovne nikdy nehradia. Odborníci pripomínajú, že pravidelná dentálna hygiena je kľúčová, pretože dokáže výrazne znížiť výskyt kazov aj potrebu drahých zákrokov.
Výber lekára
Rozdiely vznikajú aj pri výbere lekára. Zmluvný stomatológ účtuje zákroky v základnom štandarde poisťovni, pacient si dopláca iba za nadštandardné materiály. Pri nezmluvnom lekárovi hradí pacient všetko sám, vrátane výkonov, ktoré by inak boli hradené poisťovňou. V praxi to znamená 70 až 150 eur za plombu, 50 až 80 eur za dentálnu hygienu, od 250 eur za korunku či vyše 700 eur za implantát.
Ako sa zbaviť fóbie zo zubárskeho kresla? Odborníčka radí nasledovné
Viaceré poisťovne však rozšírili benefity aj na nezmluvných lekárov. Pacient si zákrok uhradí a poisťovňa mu časť sumy spätne preplatí, najmä pri dentálnej hygiene či bielych výplniach. Pri porovnaní ponúk za rok 2026 vychádzajú benefity zdravotných poisťovní rozdielne.
Ponuky poisťovní
Dôvera poskytuje deťom príspevok až päťkrát ročne vo výške 30 eur na dentálnu hygienu, pečatenie zubov alebo ošetrenie kazu a dospelí môžu čerpať dvakrát 30 eur na dentálnu hygienu. Príspevok je možné využiť aj u nezmluvného lekára, ak pacient absolvuje preventívnu prehliadku. Union od januára 2026 ponúkne rovnaký model – teda päťkrát 30 eur pre deti a dvakrát 30 eur pre dospelých na hygienu, pričom umožní preplatenie aj u nezmluvného zubára vo výške 80 percent podľa bežnej ceny v regióne.
Zubári upozorňujú na riziká zubných kazov počas leta, odporúčajú kontrolu pred cestou
Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci programu Peňaženka zdravia Maxi poskytuje poistencom od troch rokov príspevok 2 × 40 eur na dentálnu hygienu a až 450 eur na zubný strojček pre deti. V menšej verzii Peňaženky zdravia Mini si poistenci môžu uplatniť 40 eur na hygienu a 30 eur na strojček pre deti raz ročne.