Dôvera farmaceutov rastie, lekárne môžu pomôcť znížiť plytvanie antibiotikami

Pri príležitosti Svetového dňa lekárnikov, ktorý pripadol na 25. septembra, ukazuje prieskum agentúry 2muse, že až 84 % verejnosti považuje farmaceutov za dôveryhodných odborníkov schopných poskytovať základné vyšetrenia a poradenstvo v prevencii. Takmer 60 % populácie navštevuje lekáreň pravidelne a 30 % hodnotí kvalitu poradenstva v lekárni lepšie než v ambulancii.
CRP test
Jedným z najčastejších preventívnych vyšetrení je CRP test, ktorý pomáha rozlíšiť vírusový a bakteriálny pôvod infekcie. Štúdia publikovaná vo Frontiers in Public Health (2024) potvrdzuje, že CRP testy môžu znížiť predpisovanie antibiotík o 23–39 % bez ohrozenia pacienta. V lekárňach tak slúžia ako nástroj na zamedzenie zbytočného užívania antibiotík a šírenia antibiotickej rezistencie.
Osveta zabrala. Slováci vlani spotrebovali výrazne menej antibiotík, ale jeden problém zostáva
Farmeceut Ladislav Pôčik z lekární Dr. Max zdôrazňuje, že CRP testy sú klinicky overené, rýchle a dostupné bez potreby návštevy lekára, čím sa odľahčuje ambulantný sektor. Napriek tomu 40 % populácie netuší o dostupnosti CRP testov v lekárňach, čo predstavuje významnú komunikačnú výzvu.
Antimikrobiálna rezistencia
Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ročne v EÚ zomiera viac ako 35 000 ľudí v dôsledku antimikrobiálnej rezistencie. CRP testy sú jedným z mála nástrojov, ktoré môžu tento trend zvrátiť.
EMA a ŠÚKL potvrdili bezpečnosť paracetamolu v tehotenstve, nepreukázali súvislosť s autizmom
Kllinický imunológ a pediater Miloš Jeseňák upozorňuje, že CRP testy pomáhajú efektívne triediť pacientov a znižovať zbytočné predpisovanie antibiotík, čo je kľúčové v boji proti rezistencii.
Prieskum tiež ukazuje, že 61 % verejnosti podporuje rozšírenie kompetencií farmaceutov a 68 % by využívalo preventívne vyšetrenia v lekárni, ak by boli hradené zdravotnou poisťovňou.
Zníženie tlaku na ambulancie
Jaroslav Kypr z Dr. Max zdôrazňuje, že využitie potenciálu lekární v prevencii a liečbe môže znížiť tlak na ambulancie a zlepšiť zdravotnú starostlivosť.
Glukózu vyradili z kategorizácie farmaceutické spoločnosti, reaguje ministerstvo a hľadá riešenie v prospech pacientov
V mnohých krajinách EÚ sú preventívne vyšetrenia v lekárňach bežne hradené z verejného zdravotného poistenia, pričom na Slovensku chýba legislatíva a systém financovania, čo predstavuje výzvu pre zdravotný systém.
Lekárne Dr. Max vznikli v roku 2006. V súčasnosti sú lídrom na trhu lekární v Slovenskej republike, zákazníci ich nájdu na viac ako 420 miestach po celom Slovensku. Dr. Max je v súčasnosti zamestnávateľom pre viac ako 2 700 ľudí.