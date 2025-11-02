V Ružinove používajú prevratnú metódu liečby mozgovej príhody, otvor v lebke má len 1,5 centimetra

Hemoragická cievna mozgová príhoda patrí medzi najvážnejšie diagnózy a je druhým najčastejším typom mozgovej príhody s vysokou mierou úmrtnosti a trvalých následkov. Pri príležitosti Svetového dňa cievnej mozgovej príhody odborníci pripomínajú dôležitosť rýchlej a efektívnej liečby.
Neurochirurgická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove sa radí medzi priekopníkov v regióne – vďaka modernému operačnému postupu totiž úspešne realizuje miniinvazívnu endoskopickú evakuáciu spontánneho vnútromozgového krvácania.
Miniinvazívna operácia s presnou navigáciou
Zákrok využíva navigáciu, pri ktorej sa cez otvor s priemerom len 1,5 centimetra v lebke cielene odstráni krvná zrazenina, čím sa minimalizuje poškodenie mozgového tkaniva. „Tento moderný zákrok umožňuje presne zasiahnuť postihnuté miesto s minimálnym poškodením mozgu a významne znižuje riziko úmrtnosti u vybraných pacientov,“ vysvetlil neurochirurg Kristián Varga, ktorý túto techniku zaviedol do praxe na pracovisku v Nemocnici Ružinov a ďalej ju rozvíja.
Záchranári upozorňujú na príznaky mozgovej príhody, kľúčom k prežitiu je rýchly zásah
Význam tejto liečby potvrdzuje aj nedávny prípad pacienta, ktorý na letisku náhle prestal rozprávať. Jeho manželka si spočiatku myslela, že ide o nedorozumenie, no napokon sa ukázalo, že muž utrpel krvácanie do Brocovej oblasti reči. Vďaka rýchlemu zásahu odborníkov z Neurochirurgickej kliniky SZU UNB Ružinov a realizácii miniinvazívneho zákroku sa jeho stav výrazne zlepšil. Už mesiac po operácii pacient opäť rozprával bez obmedzení a vrátil sa k bežnému spôsobu života.
Nové poznatky zo zahraničia
Klinika je zároveň aktívne zapojená do výskumných projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie a optimalizáciu liečby hemoragickej mozgovej príhody. Na konci tohto roka sa Kristián Varga zúčastní odbornej stáže v prestížnom neurochirurgickom centre v New Yorku, kde sa tejto problematike venujú na svetovej úrovni. Získané skúsenosti plánuje následne preniesť do praxe v Bratislave.
Odborníci upozorňujú na rezervy v starostlivosti o pacientov po mozgovej príhode, spasticitu stále liečime nedostatočne
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer ocenil úsilie celého tímu. „Neurochirurgická klinika SZU a UNB má úžasný tím zdravotníkov, ktorí sa neustále vzdelávajú a prinášajú na Slovensko moderné medicínske postupy. Ich odhodlanie zachraňovať životy a posúvať úroveň zdravotnej starostlivosti je pre nás všetkých obrovskou nádejou,“ povedal.
Pod vedením prednostu Milana Lišku a primára Jána Kozáka sa Neurochirurgická klinika SZU UNB Ružinov zaradila medzi najinovatívnejšie pracoviská v regióne. Systematickým zavádzaním najnovších chirurgických techník zvyšuje kvalitu liečby a posúva štandardy neurochirurgie na novú úroveň.