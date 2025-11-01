Lekárska fakulta UK vezme najlepších uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva aj bez prijímačiek

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave upravuje podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2026/2027. V snahe udržať excelentných stredoškolákov doma ponúkne uchádzačom o štúdium všeobecného lekárstva možnosť dostať sa na fakultu aj bez absolvovania prijímacích skúšok. Okrem toho skracuje štúdium zubného lekárstva na päť rokov a zvyšuje bonifikáciu za úspechy v predmetových olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti a znalosť angličtiny na úrovni C1 a C2.
Fakulta plánuje v budúcom akademickom roku prijať 375 študentov do študijného programu všeobecné lekárstvo a 32 do programu zubného lekárstva. Uchádzači o všeobecné lekárstvo budú môcť získať prijatie bez prijímacej skúšky, ak splnia niekoľko presne stanovených podmienok.
Celkový študijný priemer do 1,100
Dekan fakulty Juraj Payer pripomína, že dôvodom tejto zmeny je snaha motivovať talentovaných študentov, aby ostali študovať na Slovensku. „Každoročne odchádza nemalý počet výborných maturantov študovať do zahraničia, kde ich prijmú na základe výsledkov a mimoškolských aktivít. Veríme, že naša fakulta im vie ponúknuť kvalitné vzdelanie aj doma,“ zdôraznil.
Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len maturanti, ktorí v tomto školskom roku končia štúdium na slovenskej strednej škole. Podmienkou je dvojročná výučba biológie a chémie počas posledných štyroch rokov a známky najhoršie chválitebné z týchto predmetov na všetkých koncoročných vysvedčeniach a polročnom vysvedčení v maturitnom ročníku. Celkový študijný priemer nesmie prekročiť hodnotu 1,100 a do výpočtu sa nezarátavajú známky zo správania, nepovinných predmetov ani záujmových krúžkov.
Pre ostatných uchádzačov zostáva zachovaný štandardný model prijímacej skúšky, ktorý sa skladá z testu prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov. Test z prírodných vied obsahuje 200 otázok – polovicu z biológie a polovicu z chémie – a uchádzači môžu získať až 800 bodov. Test sa bude konať prezenčne 8. mája 2026 pre všeobecné lekárstvo a 9. mája 2026 pre zubné lekárstvo.
Druhou časťou prijímacej skúšky je test VŠP, ktorý overuje analytické a verbálne schopnosti uchádzačov, teda logické uvažovanie a porozumenie textu. Maximálny zisk v tejto časti je 152 bodov. Prodekanka Alexandra Bražinová zdôrazňuje, že zverejnené podklady z biológie a chémie umožňujú uchádzačom kvalitnú prípravu. „Test všeobecných študijných predpokladov navyše preverí ich schopnosť orientovať sa v texte a myslieť v súvislostiach, čo je kľúčové pri štúdiu medicíny,“ uviedla.
Bonifikácie za olympiády a angličtinu
Celkové skóre v prijímacom konaní si môžu uchádzači navýšiť aj prostredníctvom bonifikácií. Týkajú sa úspešného umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach ako aj dosiahnutia pokročilej úrovne angličtiny.
Za 1. až 3. miesto v krajskom kole olympiád z biológie, chémie, fyziky, matematiky, informatiky, SOČ alebo predmetových súťažiach ako Turnaj mladých fyzikov či Medzinárodná olympiáda mladých vedcov, môže uchádzač získať 25 bodov.
Za umiestnenie do 10. miesta na celoštátnej úrovni dostane 30 bodov a za účasť na medzinárodnom kole až 40 bodov. V prípade, že má certifikát z angličtiny na úrovni C1 alebo C2, alebo úspešne absolvoval štátnu jazykovú skúšku či študoval na anglicky vyučovanej škole, získa ďalších 25 bodov.
Ak má uchádzač nárok na viaceré bonifikácie, započíta sa mu len tá najvyššia. Prihlášky na štúdium je možné podávať od 1. decembra 2025 do 28. februára 2026 prostredníctvom elektronického formulára na stránke e-prihlaska.uniba.sk, pričom všetky podrobnosti budú dostupné aj na oficiálnom webe fakulty fmed.uniba.sk.