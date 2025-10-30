Záchranári upozorňujú na príznaky mozgovej príhody, kľúčom k prežitiu je rýchly zásah

Na Slovensku denne pribudne v priemere až 32 nových prípadov náhlej cievnej mozgovej príhody. Pri príležitosti Svetového dňa tohto ochorenia záchranári apelujú na verejnosť, aby si osvojila základné znalosti o príznakoch a postupe pri ich výskyte. Ide totiž o jeden z najčastejších dôvodov úmrtí a závažných trvalých následkov, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života pacientov.
Náhla cievna mozgová príhoda vzniká v dôsledku nedostatočného prívodu krvi do mozgového tkaniva, buď pre upchatie cievy, alebo jej prasknutie a následné krvácanie. Hoci sa často spája najmä so staršími ľuďmi, odborníci varujú, že toto ochorenie môže zasiahnuť aj mladšie ročníky. „Mozgová príhoda môže postihnúť aj mladých a inak zdravých ľudí. Rozhodujúce je, ako rýchlo dokážeme rozpoznať príznaky a začať konať,“ zdôrazňuje Patrik Brna, vedúci Tréningového centra záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Rozhoduje každá minúta
Prvé prejavy mozgovej príhody sú často výrazné a nápadné. „Typickým znakom je poklesnutý kútik úst alebo viečko na jednej strane tváre. Môže dochádzať k samovoľnému vytekaniu slín a oslabenie celej polovice tela, čo sa prejavuje neschopnosťou udržať ruku či nohu,“ uvádza Patrik Brna.
K varovným signálom patrí aj porucha reči. „Postihnutý hovorí nezreteľne, jeho reč je nesúvislá alebo nezmyselná. Môže sa stať, že na jednoduché otázky reaguje úplne mimo kontextu alebo neodpovedá vôbec,“ opisuje záchranár a upozorňuje, že pri vážnejších prípadoch môže dôjsť aj k strate vedomia.
Cievna mozgová príhoda zasiahla tisíce Slovákov, predísť sa jej dá zmenou životného štýlu
Ak sa u niekoho objavia uvedené príznaky, je nevyhnutné okamžite volať záchrannú službu na čísle 155 alebo 112. „V takýchto prípadoch rozhoduje každá minúta,“ pripomína Patrik Brna. Do príchodu záchranárov odporúča uložiť postihnutého do polosedu so zdvihnutou hlavou a udržiavať s ním kontakt. „Dôležité je tiež pripraviť jeho zdravotnú dokumentáciu a zoznam užívaných liekov, ak sú k dispozícii,“ dodáva Brna.
Prevenciou pred týmto závažným ochorením je zdravý životný štýl. Pravidelný pohyb, kvalitný spánok a vyhýbanie sa fajčeniu či alkoholu sú kľúčové faktory, ktoré môžu riziko mozgovej príhody výrazne znížiť.
Prestížne svetové ocenenie
Záchranná zdravotná služba ZaMED získala prestížne svetové ocenenie EMS Angels Awards s diamantovým statusom, ktoré udeľujú najlepším poskytovateľom prednemocničnej starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou. ZaMED ako jediná záchranka na svete obhájila tento najvyšší titul už trinásť po sebe nasledujúcich štvrťrokov od druhej polovice roku 2022.
„Je to uznanie pre celý náš tím a zároveň dôkaz, že Slovensko vďaka koordinácii medzi záchranármi a nemocnicami patrí medzi krajiny s najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov po mozgovej príhode,“ uviedol riaditeľ ZaMED-u Matej Polák.
V okrese Komárno sa vďaka inovatívnym metódam podarilo už pred desiatimi rokmi zvýšiť podiel pacientov, ktorí dostali trombolytickú liečbu, na 39 %, čo výrazne prevyšuje slovenský priemer, ktorý v tom čase dosahoval len 11,6 %. „Po troch mesiacoch väčšina týchto pacientov nevykazovala takmer žiadne alebo len minimálne neurologické následky, vďaka čomu sa mohli vrátiť k bežnému životu,“ dodal Polák.