Psoriáza sa môže objaviť v akomkoľvek veku a zasahuje nielen pokožku, ale aj psychiku

Každý deň sa tisíce pacientov na Slovensku stretávajú nielen s fyzickými prejavmi psoriázy, ale aj s predsudkami a nepochopením. Svetový deň psoriázy, ktorý si pripomíname koncom októbra, má za cieľ zvýšiť povedomie o tomto chronickom kožnom ochorení, ktoré sa často spája s bolesťou, svrbením, ale aj psychickým stresom. Veronika Blahová, odborníčka na dermoporadenstvo v lekárňach Dr. Max, vysvetľuje, ako psoriáza vzniká, čo ju zhoršuje a ako sa o postihnutú pokožku správne starať.
Psoriáza patrí medzi najčastejšie chronické dermatologické diagnózy na svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje približne dve percentá celosvetovej populácie, čo predstavuje viac ako 100 miliónov ľudí. Na Slovensku s ňou žije približne 200-tisíc pacientov. Psoriáza sa môže objaviť v akomkoľvek veku a u každého má iný priebeh.
Imunitný systém napáda kožné bunky
Imunitný systém omylom napáda vlastné kožné bunky, čo spôsobuje zápaly, začervenanie a tvorbu šupinatých ložísk. „Jedným z najčastejších spúšťačov je stres, no medzi ďalšie faktory patria infekcie, poranenia kože, hormonálne výkyvy, niektoré lieky a celkovo životný štýl. Imunitný systém sa správa, akoby bola vlastná koža nepriateľom, čo robí liečbu náročnou,“ vysvetľuje Veronika Blahová.
Chrípka zvyšuje riziko infarktu aj mŕtvice. Odborníci upozorňujú, že očkovanie má zmysel aj v novembri
Popri fyzických príznakoch však psoriáza výrazne zasahuje aj duševné zdravie pacientov. Mnohí čelia úzkostiam, pocitom hanby a sociálnej izolácii. „Mýty o tom, že psoriáza je nákazlivá, spôsobujú veľký psychický tlak. V skutočnosti nejde o infekčné ochorenie. Naopak, ľudia s psoriázou si zaslúžia podporu a pochopenie. Aj preto dnes existujú pacientské organizácie, ktoré im poskytujú cenné rady a oporu,“ dodáva odborníčka.
Moderná medicína ponúka viacero foriem liečby – od lokálnych prípravkov cez systémové lieky až po biologickú terapiu zameranú priamo na imunitný systém. V niektorých prípadoch môže byť účinným doplnkom liečby aj pobyt v termálnych kúpeľoch. Správna starostlivosť o pokožku zohráva významnú úlohu aj mimo akútneho obdobia.
Kľúčová je prevencia a hydratácia
„Pacienti by mali pravidelne a dôkladne ošetrovať pokožku aj vtedy, keď nemajú výrazné príznaky. Prevencia a hydratácia sú kľúčové,“ radí Veronika Blahová. Medzi najdôležitejšie odporúčania patrí výber šetrných prípravkov bez parfumácie a mydla, ktoré pokožku nevysušujú. Ideálne sú produkty s obsahom urey, kyseliny salicylovej, ichtamolu či derivátov vitamínu D.
Aj keď psoriáza nie je vyliečiteľná, pri správnom manažovaní, empatii a odbornej starostlivosti môžu pacienti viesť kvalitný život bez zbytočných obmedzení. Svetový deň psoriázy má byť preto aj pripomienkou, že každý pacient si zaslúži rešpekt, pochopenie a podporu.