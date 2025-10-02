V kauze pupočníkovej krvi nastal podľa liberálov výrazný posun, prípad vyšetruje kriminálka – VIDEO

V prípade podozrení týkajúcich sa odberu pupočníkovej krvi nastal podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita významný posun. Ako uviedla poslankyňa tejto strany Vladimíra Marcinková, 19. septembra 2025 bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a tiež pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Trest odňatia slobody
„Trestný zákon jasne hovorí, že kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku, alebo kto si takýto biologický materiál neoprávnene zadováži, môže byť potrestaný odňatím slobody na dva až osem rokov. Ide teda o veľmi vážnu vec a zásah do základných ľudských práv,“ uviedla Marcinková. Niektoré zdravotnícke zariadenia podľa jej slov už ukončili spoluprácu s dotknutými spoločnosťami a nepokračujú v darcovských odberoch.
Liberáli presadzujú právo na sprievod pre hospitalizované deti, na problém upozorňuje Marcinková – VIDEO
„Napríklad v Trenčíne tak urobili po mojich odhaleniach. V Trstenej pred niekoľkými mesiacmi údajne tiež. Pediater z Trstenej ma ubezpečil, že nikdy sa odbery nerobili, ak to zdravotný stav dieťaťa nedovoľoval. Žiaľ, od zdravotných sestier máme informácie, že v niektorých nemocniciach sa darcovské odbery vykonávali aj predčasne narodeným deťom alebo deťom s inými zdravotnými komplikáciami. Verím, že tieto praktiky neujdú pozornosti príslušných úradov,“ dodala.
Pokusy, ktoré prebiehali aj v Holandsku
Podľa informácií z posledného rokovania s Národnou transplantačnou organizáciou mala spoločnosť, ktorá zabezpečovala vývoz pupočníkovej krvi do Holandska, aj po medializácii prípadu povolených päť vývozov. Vždy malo ísť o väčšie množstvá biologického materiálu.
„Nevieme overiť, či išlo o darcovskú alebo autológnu krv. Toto sú však informácie, ktoré má verejnosť právo vedieť,“ poznamenala Marcinková. Za osobitne problematické považuje poslankyňa experimentálne terapie, ktoré sa podľa jej vyjadrenia vykonávajú aj na Slovensku.
„Podobné pokusy, aké sa diali v Holandsku, prebiehajú aj na Slovensku – v nemocnici v Malackách a v ambulancii jednodňovej chirurgie v Bratislave. Upozornila som na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a verím, že ich prešetrenie situácie prinesie aspoň nejaké svetlo do toho, ako je možné, že sa tu roky dejú takéto terapie a štát to nevidí ani nepočuje,“ uviedla. Tieto zákroky sa podľa jej slov spájajú s nádejou na zlepšenie zdravotného stavu pri diagnózach ako autizmus, ALS, mozgová obrna či poruchy nálad.
Darcovské odbery zneužívané na rôzne biznisy
„Lenže nič z toho nie je medicína založená na dôkazoch. Neopiera sa to o štandardy liečby, klinické skúšanie ani relevantný výskum. Preto sú tieto postupy európskymi odbornými spoločnosťami označované za šarlatánstvo,“ vysvetlila Marcinková. Zároveň vyzvala Ministerstvo zdravotníctva SR, aby sa situáciou zaoberalo.
Prideľovanie záchraniek bez výberového konania bolo schválené, SaS to považuje za škandalózne – VIDEO
„Darcovské odbery, ktoré sa zneužívajú na rôzne biznisy, musia byť stopnuté, tak ako je tomu v Česku či Holandsku. Ministerstvo sa musí dôkladne pozrieť na to, na akom základe sa u nás ponúkajú terapie, ktoré odborníci považujú za šarlatánstvo. A koalícia musí vysvetliť, koho chráni, keď odmieta regulovať reklamu zdravotných výkonov – ľudí, alebo šarlatánov. Ja som pripravená byť plne súčinná všetkým úradom a orgánom pri odhaľovaní tohto prípadu,“ uzavrela poslankyňa.