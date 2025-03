Umelá inteligencia diagnostikuje už aj slovenských pacientov: Dokáže to lepšie ako lekári?

Umelá inteligencia (AI) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného zdravotníctva, pričom jej aplikácie zasahujú do rôznych oblastí medicíny, pričom diagnostika je jedným z najdôležitejších a najrozšírenejších oblastí AI v zdravotníctve.

Na Slovensku sa AI využíva nielen v medicínskych odboroch, ale aj v sprievodnej administratíve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou medicíny.

MUDr. Beáta Havelková, prezidentka Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva a Členka výboru Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie, hovorí: „AI je v súčasnosti najviac využívaná v zobrazovacích a laboratórnych vyšetrovacích metódach, teda pri diagnostike ochorení.”

Kde je najviac využívaná?

„Al vstupuje postupne do všetkých segmentoch zdravotníctva. Nejedná sa len o medicínske odbornosti, ale aj o sprievodnú administratívu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou medicíny. AI je v súčasnosti najviac využiteľná v zobrazovacích a laboratórnych vyšetrovacích metódach. Inými slovami – najviac sa využíva pri diagnostike ochorení,” pripomína odborníčka.

V blízkej budúcnosti bude nemenej dôležité aj využívanie AI v prevencii. Havelková zdôrazňuje: „Investície do preventívnych opatrení, ako je skorá diagnostika, zmeny životného štýlu, edukácia a pravidelné preventívne prehliadky, by mohli priniesť nielen zníženie výskytu ochorení a úmrtnosti, ale aj významné následné finančné úspory. Umelá inteligencia môže hrať kľúčovú úlohu v znižovaní týchto nákladov tým, že pomôže identifikovať vysokorizikových pacientov skôr a poskytne presnejšie nástroje na monitorovanie a predchádzanie chorobám. Týmto spôsobom AI môže zlepšiť účinnosť preventívnych stratégií.”

AI ako nástroj pre lekárov

AI sa v súčasnosti využíva aj na uľahčenie rozhodovacieho procesu lekárov. V otázke, či AI nahradí lekárov pri stanovovaní diagnóz, alebo je skôr nástrojom na podporu ich rozhodovania má Havelková jasno.

„AI je rozhodne nástrojom na podporu rozhodovania. Avšak do budúcna môže byť riešením nedostatku zdravotníckeho personálu.”

AI nie je náhradou lekára, ale jeho pomocníkom. Umožňuje spracovať obrovské množstvo dát v krátkom čase a poskytuje lekárom podklady na presnejšie rozhodnutia. Napríklad pri hodnotení röntgenových snímok dokáže AI identifikovať detaily, ktoré môžu ľudskému oku uniknúť.

AI vyriešila prípad, ktorý nedokázalo diagnostikovať 17 lekárov

Prípad chlapca, ktorému AI diagnostikovala chorobu, obletel svet. Čím bol podľa odborníčky prípad výnimočný? „Výnimočnosť tohto prípadu spočíva najmä v tom, že je publikovaný. Treba si uvedomiť, že AI sa využíva práve pri diagnostike, a preto budeme v blízkej budúcnosti stále častejšie čítať, že sa, aj keď po dlhšom čase, u pacienta pomocou nej dodiagnostikovalo ochorenie.”

Havelková vysvetľuje: „Výhoda AI pri diagnostike spočíva v tom, že vo fáze učenia AI spracovala ľudsky neobsiahnuteľné množstvo vysokokvalitných historických diagnostických prípadov, ktoré boli dobre hodnotiteľné. Ak je splnený tento predpoklad, tak je AI schopná v následnej fáze hodnotenia identifikovať nové vzorce v predložených aktuálnych výsledkoch, ktoré ľudská diagnostika nerozpozná a správne dodiagnostikovať stav pacienta.”

Čo ak sa AI pomýli?

„Ak však vo fáze učenia sa alebo vo fáze hodnotenia predložených výsledkov spracováva málo vstupných dát, alebo sú dáta skreslené, tak Al nesprávne interpretuje výsledok vyšetrenia, resp. nesprávny diagnostický záver, ktorý by v tomto prípade špecialista rýchlo odhalil. Preto je dôležité, aby pre lekára špecialistu bol AI nástrojom a nie plnohodnotnou náhradou, a aby výskum v oblasti AI prebiehal podľa pravidiel medicínskeho výskumu.”

„Spoľahlivosť a bezpečnosť nám zaručí, ak sa výskum bude riadiť princípmi medicínskeho výskumu a implementácia bude prebiehať podľa medicíny založenej na dôkazoch. Taktiež je dôležité, aby AI mala vo fáze učenia sa dostatok vysokokvalitných dát,” dodáva odborníčka.

AI v slovenských nemocniciach

Na Slovensku sa AI postupne integruje do nemocníc. Niektoré zariadenia už využívajú AI na analýzu zdravotných záznamov, zobrazovacích vyšetrení či plánovanie liečby.

„Nemocnice už teraz používajú AI v diagnostike, a tak ako CT a MR sú dnes rutinné vyšetrenia, tak aj AI o pár rokov bude rutinou a rôzne AI moduly budú neoddeliteľnou súčasťou diagnostických prístrojov,” hovorí Havelková.

Budúci vývoj AI v medicíne

AI má obrovský potenciál aj v personalizovanej medicíne. V budúcnosti očakávame, že AI umožní lepšiu individualizáciu liečby na základe genetických a biologických údajov pacienta. To znamená, že terapia bude šitá na mieru každému pacientovi, čo zvýši jej účinnosť a zníži vedľajšie účinky.

AI sa tiež stáva dôležitým hráčom v oblasti robotickej chirurgie, rehabilitácie a monitorovania chronických ochorení. Technológie sa vyvíjajú rýchlo a je len otázkou času, kedy AI prenikne do každodennej klinickej praxe ešte výraznejšie.

Problémy spojené s AI v zdravotníctve

Najväčším problémom zostáva kvalita vstupných dát. Ak AI nemá dostatok relevantných a presných údajov, môže dôjsť k nesprávnym interpretáciám. Dôležité je aj školenie zdravotníckeho personálu.

Lekári musia byť vyškolení na efektívne využívanie AI, aby dokázali správne interpretovať jej odporúčania a vedeli ich kombinovať so svojimi skúsenosťami. Odborníčky sme sa pýtali aj na etický aspekt AI. Mali by pacienti vedieť, že ich diagnostikovala umelá inteligencia?

„Nemyslím si , že je to pre pacienta dôležitá informácia. V súčasnosti je AI vždy v rukách lekára a on komunikuje s pacientom. Pacient je vyšetrovaný a pokiaľ je súčasťou prístroja aj AI, tak informovať ho o tom, že ho vyšetruje lekár pomocou AI je rovnaká, ako by ho informoval, že prístroj, ktorým ho vyšetruje obsahuje špeciálny software,” myslí si odborníčka.

Využitie v domácej starostlivosti

Okrem nemocníc sa AI čoraz viac využíva aj v domácej starostlivosti. Nositeľné zariadenia s AI umožňujú nepretržité monitorovanie zdravotného stavu pacienta, čo môže byť zásadné pri prevencii a včasnom odhalení ochorení.

Napríklad inteligentné hodinky dokážu sledovať srdcovú frekvenciu, saturáciu kyslíkom alebo dokonca identifikovať príznaky srdcového infarktu.

„Myslím si, že každý lekár pozitívne vníma pokrok v medicíne, pokiaľ prináša lepšiu diagnostiku alebo terapiu pre pacienta,” dodáva Havelková.