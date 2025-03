Ako skrátiť dlhé čakacie lehoty na mamografiu? Slovensko verzus zahraničie

Včasná diagnostika rakoviny prsníka môže zachrániť tisíce životov. Napriek tomu ženy na Slovensku často čakajú na mamografické vyšetrenie neúmerne dlho. Zatiaľ čo v Českej republike je priemerná čakacia doba na mamografiu 19 dní, na Slovensku sú to často mesiace. Prečo u nás proces diagnostiky trvá tak dlho a ako ho môžeme zrýchliť?

Dlhé čakacie lehoty na mamografiu – najväčšia prekážka včasnej diagnostiky

Podľa MUDr. Mareka Kopáčika, rádiológa skríningového pracoviska v Trnave, je problém v troch časových rovinách:

– Doba čakania na samotné vyšetrenie – v niektorých regiónoch sa pacientky dostanú na mamograf až po niekoľkých mesiacoch.

– Čakanie na pracovisku – na necertifikovaných pracoviskách môže žena stráviť aj tri hodiny.

– Doba spracovania výsledkov – kým na kvalitných pracoviskách dostane pacientka výsledok v ten istý deň, inde čaká týždne.

„Pacientka nemôže čakať na vyšetrenie pol roka. Ak sú to dva mesiace, tak sa to dá stráviť, ale Česká republika má priemer 19 dní. Nemôže tiež prísť na vyšetrenie a čakať tam tri hodiny. Mala by byť vyšetrená do 30 minút,“ upozorňuje MUDr. Kopáčik.

Slovensko zaostáva za Európou

Čakacie doby na mamografiu na Slovensku sú takmer dvojnásobné oproti priemeru Európskej únie. V severských krajinách, ako je Švédsko, sa ženy na vyšetrenie dostanú takmer okamžite. Vysoká účasť na skríningu (viac ako 90 % žien oproti 30 % na Slovensku) je pritom jedným z dôvodov nízkej úmrtnosti na rakovinu prsníka v týchto krajinách.

Príčiny dlhých čakacích dôb na Slovensku

– Nedostatok certifikovaných mamografických pracovísk – Na Slovensku je len 25 pracovísk, ktoré spĺňajú prísne štandardy, čo nestačí na pokrytie dopytu.

– Nízka informovanosť a strach z mamografie – Ženy často váhajú, odkladajú vyšetrenie alebo si mylne myslia, že im postačí ultrazvuk, ktorý však nie je spoľahlivý pre plošný skríning.

– Byrokratické prekážky – Často sa stáva, že ženy musia najskôr absolvovať ultrazvuk alebo iné vyšetrenie, čo celý proces predlžuje.

– Nevyvážená regionálna dostupnosť – Kým v Bratislave je viac možností na včasné vyšetrenie, na východnom Slovensku sa ženy dostávajú na diagnostiku neskôr.

Ako zrýchliť diagnostiku? Riešenia, ktoré fungujú v zahraničí

Odborníci navrhujú niekoľko opatrení, ktoré by mohli situáciu na Slovensku zlepšiť:

– Navýšenie počtu certifikovaných pracovísk – Zvýšením počtu kvalitných mamografických centier by sa mohli skrátiť čakacie doby.

– Zavedenie digitálnej objednávky na mamografiu – V zahraničí je bežné, že ženy dostanú automatické pozvánky na vyšetrenie v stanovených intervaloch.

– Zjednodušenie administratívy – V niektorých krajinách už ženy nepotrebujú výmenný lístok od gynekológa a môžu sa priamo objednať.

– Lepšia informovanosť verejnosti – Viac osvetových kampaní by mohlo zmeniť pohľad na mamografiu a zvýšiť účasť na skríningu.

Čakacia doba môže rozhodnúť o živote

Každý deň čakania môže znamenať rozdiel medzi včasnou liečbou a nevratným pokrokom ochorenia. „Cieľom skríningu je zachytiť nádor v štádiu, keď je kvalitne a bezpečne vyliečiteľný. Vtedy miera päť- a desaťročného prežívania dosahuje až 98 %, so stúpajúcim štádiom ochorenia však prudko klesá,“ dodáva na záver MUDr. Kopáčik.