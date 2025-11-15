Cukrovka patrí medzi najčastejšie civilizačné ochorenia, prezradiť ju môže šesť príznakov

November tradične upriamuje pozornosť na jedno z najčastejších civilizačných ochorení súčasnosti – cukrovku. Svetový deň diabetu, ktorý pripadá na 14. novembra, má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o tomto ochorení, ktoré podľa odborných odhadov postihuje každého desiateho človeka na svete. Hoci si mnohí spájajú cukrovku predovšetkým s vyšším vekom, čoraz častejšie ju diagnostikujú aj mladším ročníkom.
Farmaceutka Martina Beniačová z lekárne Dr. Max v Žiline upozorňuje na hlavné príznaky cukrovky a vysvetľuje rozdiely medzi jej typmi.
Nadmerné močenie
Diabetes prvého typu je autoimunitné ochorenie, ktoré sa zvykne objavovať u detí a mladších ľudí do 40 rokov. Telo postupne prestáva produkovať inzulín, pretože imunitný systém ničí bunky pankreasu zodpovedné za jeho tvorbu. Príčinou môžu byť infekcie alebo silný stres. Liečba si vyžaduje pravidelné podávanie inzulínu.
Diabetes druhého typu sa dnes stále častejšie diagnostikuje aj u mladších pacientov a jeho výskyt súvisí najmä s obezitou, nedostatkom pohybu či genetickými faktormi. Spočiatku dochádza k nadmernej tvorbe inzulínu, neskôr sa jeho produkcia oslabuje. V tomto prípade je možné ochorenie zvládnuť zmenou životného štýlu, užívaním liekov alebo podávaním inzulínu. Existujú aj ďalšie formy cukrovky, ktoré vznikajú ako dôsledok iných chorôb, užívania liekov či počas tehotenstva.
Medzi najčastejšie príznaky neliečenej cukrovky patrí nadmerné močenie. Keď sa v krvi hromadí cukor, obličky ho začnú vylučovať močom, čo môže viesť k dehydratácii, závratom a zvýšenému riziku infekcií močových ciest. „V moči možno pomocou testovacích prúžkov zistiť prítomnosť glukózy,“ uvádza Beniačová.
Ďalším prejavom je zvýšený hlad sprevádzaný chudnutím. Telo namiesto glukózy začne čerpať energiu zo svalov a tukov, čo vedie k úbytku hmotnosti. Častým problémom býva aj únava. Ak organizmus nedokáže spracovať alebo využiť inzulín, glukóza zostáva v krvi a nedostáva sa do buniek, čo spôsobuje vyčerpanie.
Problémy so zrakom
Cukrovka môže spôsobovať aj kožné problémy. Až tretina pacientov trpí poruchami hojenia rán a častými infekciami. Zvýšená hladina cukru znižuje schopnosť pokožky regenerovať a vytvára priaznivé prostredie pre baktérie a plesne. Zvlášť náchylné sú dolné končatiny, kde slabé prekrvenie a poškodené nervy spomaľujú hojenie.
Problémy so zrakom a bolesti hlavy sú ďalšími varovnými signálmi. Zvýšená hladina glukózy môže meniť tvar šošovky v oku, čo vedie k rozmazanému videniu. „Závažné poškodenie očí často prebieha bez príznakov. Preto odporúčame, aby diabetici absolvovali očné vyšetrenie minimálne raz ročne,“ pripomína Beniačová.
Narušenie hladiny cukru v krvi môže tiež viesť k poškodeniu nervov. Príznakmi býva brnenie, necitlivosť či bolesť v končatinách. Tieto komplikácie sa zvyčajne objavujú u ľudí s dlhodobo nekontrolovaným ochorením, no môžu sa vyskytnúť aj skôr.
Liečba nie je rovnaká
Liečba diabetu závisí od typu ochorenia. Diabetes prvého typu si vyžaduje celoživotné podávanie inzulínu. Pri druhom type môže pomôcť najmä úprava životosprávy, ktorá môže oddialiť nástup liekov. Dôležitú úlohu zohráva zdravé stravovanie, dostatok pohybu, pravidelný pitný režim, kvalitný spánok a minimalizovanie stresu.
„V liečbe cukrovky môžu byť podporné aj niektoré rastlinné prípravky. Účinné látky známe ako fytoinzulíny, obsiahnuté v liečivých rastlinách, pomáhajú znižovať hladinu glukózy v krvi. Ich účinok je však výrazne slabší ako pri klasickom inzulíne. Nachádzajú sa napríklad v púpave, čučoriedke, fazuli, puškvorci, imelí, vavríne, pŕhľave, šalvii, jastrabine, stavikri a gurmare. Tieto byliny bývajú súčasťou diabetických čajov a výživových doplnkov,“ uzatvára Beniačová.