Pellegrini sa stretol so zástupcami pacientov a onkológov, zhodli sa na potrebe zásadných systémových zmien - FOTO

Odborníci upozornili, že mnohé inovatívne lieky, ktoré sú v západnej Európe štandardnou súčasťou liečby nádorových ochorení, na Slovensku stále chýbajú – a to aj v porovnaní so susednými krajinami.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
PREZIDENT: Stretnutie k liekovej politike
Prezident SR Peter Pellegrini (uprostred vľavo) počas okrúhleho stola k liekovej politike s ministrom zdravotníctva SR a so zástupcami Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, Slovenskej onkologickej spoločnosti a predstaviteľmi občianskeho združenia Amazonky a Európskej koalície proti rakovine prsníka v Prezidentskom paláci. Bratislava, 11. november 2025. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Onkologická starostlivosť na Slovensku potrebuje zásadné systémové zmeny. Zhodli sa na tom zástupcovia odborníkov aj pacientskych organizácií, ktorí v pondelok rokovali v Prezidentskom paláci s hlavou štátu Petrom Pellegrinim.

Prezidentovi predložili konkrétne návrhy na zlepšenie fungovania celého systému, vrátane lepšej dostupnosti liečby, nových pravidiel pre liekovú politiku či posilnenia komunikácie medzi štátom a odbornou verejnosťou.

Moderné lieky na Slovensku stále chýbajú

Stretnutie sa uskutočnilo za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Odborníci upozornili, že mnohé inovatívne lieky, ktoré sú v západnej Európe štandardnou súčasťou liečby nádorových ochorení, na Slovensku stále chýbajú – a to aj v porovnaní so susednými krajinami.

Onkologická liečba tak podľa nich zaostáva nielen v kvalite, ale aj v dostupnosti. V mene viac ako 250-tisíc onkologických pacientov a 220 špecialistov preto žiadajú konkrétne a uskutočniteľné riešenia.

Hlavné návrhy

Jedným z hlavných návrhov je zriadenie inštitútu splnomocnenca pre onkológiu, ktorý by mal fungovať pri ministerstve zdravotníctva. Jeho úlohou by bolo koordinovať starostlivosť v celej krajine, monitorovať dostupnosť liekov a vytvoriť funkčný komunikačný most medzi odborníkmi a štátnymi inštitúciami. Návrh počíta so spustením tejto funkcie od začiatku roka 2026.

Ďalším podstatným bodom je posilnenie spolupráce medzi štátom a odbornou obcou. Slovenská onkologická spoločnosť spolu s pacientskymi organizáciami požaduje jasne nastavený postup liečby – od prevencie cez diagnostiku až po liečbu a následnú podporu vrátane psychologickej pomoci. Apelujú na vytvorenie aktualizovaných štandardov a odporúčaní pre liečbu aj následnú starostlivosť.

Sme pripravení aktívne spolupracovať s rezortom zdravotníctva, pretože viaceré z týchto zmien si nevyžadujú viac peňazí, ale efektívnejšiu organizáciu a procesné úpravy,“ vyhlásil hlavný odborník rezortu pre onkológiu Michal Mego.

Odborníci zároveň zdôraznili potrebu zreálniť prístup k inovatívnej liečbe. Rakovina podľa nich už dávno nie je neliečiteľná diagnóza, no včasný prístup k moderným liekom často rozhoduje o prognóze aj kvalite života pacientov.

Našou snahou je pomôcť identifikovať tie lieky, ktoré v systéme najviac chýbajú, a zároveň zabezpečiť rovnosť v prístupe k liečbe pre všetkých pacientov. Transparentnosť a spravodlivosť v oblasti úhrad považujeme za kľúčovú,“ uviedol prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik.

Otvorený a odborný tón stretnutia

Minister zdravotníctva ocenil otvorený a odborný tón stretnutia. Vyjadril podporu systémovým zmenám a označil pripravovanú liekovú reformu za jednu z priorít svojho mandátu.

Princípy, ktoré dnes zazneli – rýchlejší a spravodlivejší prístup k liekom – sú základom, na ktorom staviame novú legislatívu. Verím, že odborná diskusia počas medzirezortného pripomienkového konania pomôže tieto návrhy pretaviť do funkčného a spravodlivého systému,“ uviedol Šaško.

Pravidelné hodnotenie liekovej politiky

Súčasťou návrhov je aj zavedenie pravidelného odborného hodnotenia liekovej politiky v oblasti onkológie. Expertné skupiny by sa mali minimálne raz ročne vyjadrovať k zoznamu liekov, ktoré sú v systéme nedostupné. Tento zoznam bude každoročne pripravovať Slovenská onkologická spoločnosť.

Odborníci zároveň zdôraznili, že reforma onkológie nesmie byť len otázkou financií, ale najmä spoločenskej priority. Ročne pribudne na Slovensku 35 až 40-tisíc nových onkologických pacientov, čo z tejto diagnózy robí nielen medicínsku, ale aj vážnu sociálno-ekonomickú výzvu.

Prezident na záver stretnutia vyjadril podporu návrhom a prisľúbil, že téme onkológie bude aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Podporil aj požiadavku na zriadenie multidisciplinárnych tímov a prisľúbil, že bude iniciovať analýzu úhrad pre genomické testovanie u pacientok s rakovinou prsníka. Zdôraznil, že onkológia musí patriť medzi verejné priority a podporil všetky iniciatívy, ktoré zlepšia postavenie pacienta v systéme.

