Pellegrini sa stretol so zástupcami pacientov a onkológov, zhodli sa na potrebe zásadných systémových zmien - FOTO

Onkologická starostlivosť na Slovensku potrebuje zásadné systémové zmeny. Zhodli sa na tom zástupcovia odborníkov aj pacientskych organizácií, ktorí v pondelok rokovali v Prezidentskom paláci s hlavou štátu Petrom Pellegrinim.
Prezidentovi predložili konkrétne návrhy na zlepšenie fungovania celého systému, vrátane lepšej dostupnosti liečby, nových pravidiel pre liekovú politiku či posilnenia komunikácie medzi štátom a odbornou verejnosťou.
Moderné lieky na Slovensku stále chýbajú
Stretnutie sa uskutočnilo za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Odborníci upozornili, že mnohé inovatívne lieky, ktoré sú v západnej Európe štandardnou súčasťou liečby nádorových ochorení, na Slovensku stále chýbajú – a to aj v porovnaní so susednými krajinami.
Pacientske organizácie prerušili rokovania s ministerstvom, predložené pripomienky stále neboli zapracované do legislatívy
Onkologická liečba tak podľa nich zaostáva nielen v kvalite, ale aj v dostupnosti. V mene viac ako 250-tisíc onkologických pacientov a 220 špecialistov preto žiadajú konkrétne a uskutočniteľné riešenia.
Hlavné návrhy
Jedným z hlavných návrhov je zriadenie inštitútu splnomocnenca pre onkológiu, ktorý by mal fungovať pri ministerstve zdravotníctva. Jeho úlohou by bolo koordinovať starostlivosť v celej krajine, monitorovať dostupnosť liekov a vytvoriť funkčný komunikačný most medzi odborníkmi a štátnymi inštitúciami. Návrh počíta so spustením tejto funkcie od začiatku roka 2026.
Ďalším podstatným bodom je posilnenie spolupráce medzi štátom a odbornou obcou. Slovenská onkologická spoločnosť spolu s pacientskymi organizáciami požaduje jasne nastavený postup liečby – od prevencie cez diagnostiku až po liečbu a následnú podporu vrátane psychologickej pomoci. Apelujú na vytvorenie aktualizovaných štandardov a odporúčaní pre liečbu aj následnú starostlivosť.
Odborníci žiadajú transparentné pravidlá v liekovej politike, štát pripravuje zásadné zmeny
„Sme pripravení aktívne spolupracovať s rezortom zdravotníctva, pretože viaceré z týchto zmien si nevyžadujú viac peňazí, ale efektívnejšiu organizáciu a procesné úpravy,“ vyhlásil hlavný odborník rezortu pre onkológiu Michal Mego.
Odborníci zároveň zdôraznili potrebu zreálniť prístup k inovatívnej liečbe. Rakovina podľa nich už dávno nie je neliečiteľná diagnóza, no včasný prístup k moderným liekom často rozhoduje o prognóze aj kvalite života pacientov.
„Našou snahou je pomôcť identifikovať tie lieky, ktoré v systéme najviac chýbajú, a zároveň zabezpečiť rovnosť v prístupe k liečbe pre všetkých pacientov. Transparentnosť a spravodlivosť v oblasti úhrad považujeme za kľúčovú,“ uviedol prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik.
Otvorený a odborný tón stretnutia
Minister zdravotníctva ocenil otvorený a odborný tón stretnutia. Vyjadril podporu systémovým zmenám a označil pripravovanú liekovú reformu za jednu z priorít svojho mandátu.
„Princípy, ktoré dnes zazneli – rýchlejší a spravodlivejší prístup k liekom – sú základom, na ktorom staviame novú legislatívu. Verím, že odborná diskusia počas medzirezortného pripomienkového konania pomôže tieto návrhy pretaviť do funkčného a spravodlivého systému,“ uviedol Šaško.
Pravidelné hodnotenie liekovej politiky
Súčasťou návrhov je aj zavedenie pravidelného odborného hodnotenia liekovej politiky v oblasti onkológie. Expertné skupiny by sa mali minimálne raz ročne vyjadrovať k zoznamu liekov, ktoré sú v systéme nedostupné. Tento zoznam bude každoročne pripravovať Slovenská onkologická spoločnosť.
Úmrtnosť na rakovinu klesá, no pribúda nových prípadov, najlepšie prežívajú pacienti s nádormi štítnej žľazy a semenníkov
Odborníci zároveň zdôraznili, že reforma onkológie nesmie byť len otázkou financií, ale najmä spoločenskej priority. Ročne pribudne na Slovensku 35 až 40-tisíc nových onkologických pacientov, čo z tejto diagnózy robí nielen medicínsku, ale aj vážnu sociálno-ekonomickú výzvu.
Prezident na záver stretnutia vyjadril podporu návrhom a prisľúbil, že téme onkológie bude aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Podporil aj požiadavku na zriadenie multidisciplinárnych tímov a prisľúbil, že bude iniciovať analýzu úhrad pre genomické testovanie u pacientok s rakovinou prsníka. Zdôraznil, že onkológia musí patriť medzi verejné priority a podporil všetky iniciatívy, ktoré zlepšia postavenie pacienta v systéme.