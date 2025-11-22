Na rakovinu prostaty zomrú na Slovensku stovky mužov ročne, preventívne prehliadky sú podceňované

Na Slovensku je karcinóm prostaty najčastejším nádorovým ochorením postihujúcim mužov. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo v roku 2024 zaznamenaných viac ako 14 000 prípadov tejto diagnózy a každoročne na ňu zomrie viac ako 700 mužov. Hoci pri včasnom odhalení ide o dobre liečiteľné ochorenie, mnoho mužov vyhľadá odbornú pomoc príliš neskoro – často vinou odkázania prevencie na druhú kolej.
Poisťovňa, ktorá dlhodobo spolupracuje s NIE RAKOVINE o. z., sa preto v rámci novembrovej kampane „Movember“ rozhodla upriamiť pozornosť na mužské zdravie. Cieľom je motivovať k preventívnym urologickým prehliadkam a samovyšetreniu semenníkov, a to nielen v radoch verejnosti, ale aj vlastných zamestnancov.
Predsudky voči návšteve urológa
Prevencia začína u nás. Po októbrovej kampani zameranej na ženy s názvom „Prídem o 5 minút“ nadviazala VšZP rovnakou komunikačnou líniou pre mužov. Zamestnanci spoločnosti dostali šetriče obrazovky s heslom „Prídem o 5 minút“ a QR kódom na web, ktorý obsahuje informácie o mužskom zdraví – od preventívnych vyšetrení až po mesačné samovyšetrenie semenníkov.
Zároveň vznikli dve grafické verzie vizuálov, určených pre mužov aj pre ženy, s cieľom zapojiť partnerky, ktoré často zohrávajú kľúčovú rolu v motivácii mužov k vyšetreniu. Interná kampaň obsahovala výzvu „Obleč sa do modrej“, pričom sa jej zúčastnili desiatky zamestnancov naprieč Slovenskom, vrátane vedenia poisťovne pri príležitosti Medzinárodný deň mužov (19. novembra).
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP, Matúš Jurových, zdôraznil význam mužského zdravia: „Muži majú častokrát voči návšteve urológa ešte stále predsudky, avšak je si potrebné uvedomiť, že prevencia je ten najúčinnejší spôsob, ako predísť vážnej diagnóze alebo zhoršeniu ochorenia. Na Slovensku máme v porovnaní s inými krajinami EÚ výrazne nižší priemerný vek dožitia v zdraví, čo je vo veľkej miere spôsobené aj tým, že Slováci prevenciu podceňujú. Kampane ako Movember majú z pohľadu najväčšej zdravotnej poisťovne význam, pretože mužov upozorňujú na to, že rakovina sa môže týkať každého.“
Roky sa dá žiť bez ťažkostí
Kampaň prebieha nielen interne, ale aj smerom k širokej verejnosti. Online magazín Preventivne.sk pripravil článok o preventívnej urologickej prehliadke – vrátane prehľadu vyšetrení, ktoré muža čakajú. VšZP zároveň vydala dve nové epizódy podcastu „Všeobecne o zdraví“, kde hosťom bol uznávaný urológ, andrológ a sexuológ Jozef Dubravický. V podcaste vysvetľuje, prečo sa muži nemusia obávať preventívnej prehliadky, aké signály sledovať a prečo často partnerky hrajú dôležitú motivačnú úlohu.
Poisťovňa tiež upozorňuje, že v rámci produktu „Peňaženka zdravia“ môžu poistenci využiť finančný príspevok na samoodberové testy na pohlavné prenosné ochorenia či HPV vírus – ktorý môže u mužov viesť k vážnym onkologickým diagnózam.
Dáta poisťovne potvrdzujú, že prevencia u mužov ostáva výzvou: len približne 10 % mužov, ktorí majú nárok na preventívnu urologickú prehliadku u urológa, ju aj absolvuje; v roku 2024 bolo na močovo‐pohlavné nádory evidovaných 27 000 diagnóz; rakovina prostaty si vyžiadala 14 417 nových prípadov v evidencii VšZP; viac ako 700 mužov na ňu ročne zomrie a až približne 30 % prípadov sa diagnostikuje v III. či IV. štádiu, keď je liečba náročnejšia. Jozef Dubravický upozorňuje: „Úvodné štádiá rakoviny prostaty sú takmer bez príznakov: pacienti môžu roky žiť bez akýchkoľvek ťažkostí, no práve v tejto fáze je ochorenie najlepšie liečiteľné. Kľúčom je pravidelná kontrola.“