ŠÚKL sa zapojil do kampane na podporu bezpečného užívania liekov

Slovensko sa opäť zapojilo do globálnej kampane #MedSafetyWeek, ktorá má za cieľ zvýšiť povedomie o bezpečnosti liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa v tomto roku pripojil už k desiatemu ročníku iniciatívy, ktorá prebieha vo viac ako stovke krajín. Ústrednou myšlienkou tohtoročnej kampane je výzva, aby sa každý jednotlivec – pacient, opatrovateľ aj zdravotník – zapojil do procesu zlepšovania bezpečnosti liekov prostredníctvom hlásenia podozrení na ich nežiaduce účinky.
Odhalenie rizík
Podľa organizátorov má každý príspevok v podobe hlásenia zmysel a môže pomôcť k včasnému odhaleniu rizík, ktoré sa nemusia objaviť počas klinického skúšania. Osobitná pozornosť sa tento rok venuje tomu, ako môžu jednotlivci – bez ohľadu na odbornosť – zohrať kľúčovú úlohu v ochrane verejného zdravia.
ŠÚKL upozorňuje, že aj pri dôslednom testovaní liekov sa niektoré zriedkavé vedľajšie účinky alebo interakcie medzi liekmi môžu objaviť až pri ich dlhodobom používaní v širokej populácii. Prijaté hlásenia štátny ústav odborne vyhodnocuje a na ich základe môže pristúpiť k úprave dávkovania, doplniť nové upozornenia do príbalových letákov alebo zmeniť spôsob predpisovania. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k stiahnutiu lieku z trhu.
Neobvyklé príznaky
Riaditeľ ústavu Roman Dorčík pripomína, že všetky hlásenia majú význam, aj keď pacienti nemusia mať istotu, že pozorovaný prejav súvisí priamo s liekom. Podstatné je, že ide o podozrenie, ktoré odborníci následne posúdia. Ako uvádza, bezpečnosť, účinnosť a kvalita liekov zostávajú pre ústav prioritou.
Každý, kto užíva lieky alebo sa stará o pacientov, môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti viacerými spôsobmi. Pacienti, ich blízki a opatrovatelia by mali venovať pozornosť príbalovým letákom a sledovať reakcie tela po užití lieku. Pri výskyte neobvyklých príznakov sa odporúča kontaktovať lekára, ktorý môže podozrenie nahlásiť, rovnako ako lekárnik – alebo tak môže urobiť pacient aj samostatne. Zdravotnícki pracovníci majú hlásenie podozrení priamo v zákonnej kompetencii a mali by sledovať odborné dokumenty k liekom dostupné na stránke ŠÚKL.
Hlásenie nežiadúcich účinkov
Hlásenie nežiaducich účinkov je možné podať elektronicky prostredníctvom online formulára na portáli Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Alternatívne je možné vyplnené tlačivo zaslať e-mailom na príslušnú adresu úradu, poštou na sídlo inštitúcie v Bratislave alebo telefonicky prostredníctvom zverejnených kontaktných čísiel.
Cieľom kampane #MedSafetyWeek je motivovať ľudí, aby sa nebáli aktívne zapojiť do systému sledovania bezpečnosti liekov. Každé jedno hlásenie má podľa odborníkov význam a predstavuje dôležitý krok k lepšej ochrane zdravia všetkých pacientov.