Otázka neplodnosti bola „príliš dlho zanedbávaná“, WHO sa tejto téme po prvý raz oficiálne venuje

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok po prvý raz vo svojej histórii zverejnila smernice zamerané na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby neplodnosti, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete.
„Každý šiesty človek na svete zažije počas svojho života neplodnosť,“ povedala Pascale Alloteyová, vedúca oddelenia sexuálneho a reprodukčného zdravia WHO.
Neplodnosť trápi čoraz viac Sloveniek, počet žien na umelom oplodnení sa za desať rokov zdvojnásobil
„Tento stav postihuje jednotlivcov a páry vo všetkých regiónoch a vo všetkých príjmových kategóriách. Napriek tomu je prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej starostlivosti stále veľmi nerovný,“ uviedla Alloteyová s tým, že otázka neplodnosti bola „príliš dlho zanedbávaná“.
Nová príručka z dielne WHO poskytne „jednotný, na dôkazoch postavený základ“ na zaistenie bezpečnej, účinnej a dostupnej starostlivosti pre všetkých, dodala.
Podľa WHO je neplodnosť stavom mužského a ženského reprodukčného systému definovaným ako neschopnosť dosiahnuť tehotenstvo po 12 alebo viacerých mesiacoch pravidelného nechráneného pohlavného styku. Neplodnosť môže viesť k úzkosti, stigmatizácii a finančným ťažkostiam.