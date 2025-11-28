Dobroty z vianočných trhov ako varené víno či lokše môžu vážne poškodiť zuby, varujú odborníci

Vianočné trhy každoročne prilákajú tisíce ľudí, ktorí si vychutnávajú horúce nápoje, tradičné špeciality a sviatočnú atmosféru pod rozsvietenými stromčekmi.
Hoci ide o obľúbenú zimnú tradíciu, odborníci upozorňujú, že konzumácia punču, vareného vína, sladkostí či sýtených nápojov môže mať negatívny vplyv na zdravie ústnej dutiny. Okrem tráviacich ťažkostí, na ktoré lekári upozorňujú pravidelne, sú častým dôsledkom týchto pochúťok aj problémy so zubami.
Rizikovými sú punče aj varené víno
Sladké a kyslé nápoje patria podľa zubných lekárov medzi najväčších nepriateľov zubnej skloviny. „Najväčším rizikom sú punče, varené víno a medovina. Obsahujú vysoké množstvo cukru a kyselín, ktoré narúšajú ochrannú vrstvu zubu. Navyše, teplota nápojov zvyšuje citlivosť skloviny na poškodenie,“ upozorňuje stomatológ Mikuláš Hovančík zo zubnej kliniky Doktor Úsmev.
Dlhodobé pôsobenie týchto látok môže podľa neho viesť až k poškodeniu hlbších vrstiev zubu vrátane dentínu a spôsobovať citlivosť či bolesť pri kontakte s teplým, studeným alebo sladkým.
Negatívne vplyvy sa netýkajú len zdravia, ale aj estetického vzhľadu. Červené víno, tmavé pivo a kolové nápoje obsahujú pigmenty, ktoré sa usádzajú na zuboch. Svetlejšie nápoje ako biele víno či sekt majú síce menší farbiaci účinok, no bývajú kyslejšie a zuby oslabujú iným spôsobom.
„Pomôže, ak si po ich vypití vypláchneme ústa čistou vodou. Tým podporíme tvorbu slín, ktoré prirodzene čistia povrch zubov. Farbivá sa tak nemajú čas prichytiť na sklovinu,“ vysvetľuje lekár.
Dôležitý je pitný režim
Sýtené a miešané nápoje predstavujú ešte vyššie riziko. Obsah oxidu uhličitého znižuje pH v ústach, čím sa zvyšuje kyslosť a podporuje eróziu zubnej skloviny. „V kombinácii s cukrom sa riziko vzniku zubného kazu ešte násobí. Tieto nápoje oslabujú sklovinu a narúšajú minerály, ktoré sú nevyhnutné pre pevnosť zubov,“ dopĺňa Hovančík.
Zubní lekári zároveň upozorňujú na rizikové kombinácie alkoholických nápojov so sladkými jedlami, ako sú medovníky, jablká v karameli, štrúdle či lokše. „Alkohol dehydratuje organizmus, čím sa znižuje tvorba slín. V zimnom období navyše pijeme menej vody, takže ústa sú suchšie. Pri nedostatku slín sa baktérie v ústach množia rýchlejšie a vzniká viac kyselín, ktoré poškodzujú zuby,“ konštatuje Hovančík. Preto odborníci odporúčajú počas dňa dbať na dostatočný pitný režim a vypiť aspoň dva litre tekutín.
Ako prvá pomoc po konzumácii takýchto potravín môže poslúžiť vypláchnutie úst vodou alebo žuvačka bez cukru, no starostlivosť by mala pokračovať aj doma. „Zuby si čistite až približne 30 minút po požití sladkého alebo kyslého jedla. Skôr by ste si mohli narušiť sklovinu. Každodenná hygiena by mala zahŕňať aj používanie dentálnej nite, medzizubných kefiek a pasty s obsahom fluoridov,“ odporúča odborník.
Preventívna prehliadka by nemala chýbať
Po sviatkoch by podľa zubných lekárov nemala chýbať ani preventívna prehliadka alebo dentálna hygiena. Práve v období po Vianociach totiž narastá počet nových kazov, citlivosti, prasklín v plombách, zápalov ďasien či akútnych bolestí spojených s infekciami alebo hlbokým kazom.
„Tieto problémy spôsobuje kombinácia sladkostí, alkoholu, teplotných rozdielov a zanedbaná hygiena. Preto je prevencia kľúčová,“ uzatvára Mikuláš Hovančík.
Vianočné trhy patria k neodmysliteľnej súčasti sviatočného obdobia. No aj počas ich návštevy sa oplatí myslieť na striedmosť, ktorá pomôže predísť nepríjemnostiam – najmä tým, ktoré by mohli narušiť pokojné prežitie sviatkov.