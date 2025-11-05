Školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu, študentov má naučiť rozpoznať príznaky mŕtvice a infarktu

„5 výziev v prevencii“ je názov nového vzdelávacieho modulu určeného základným a stredným školám v rámci už šiestich ročníkov medzinárodnej iniciatívy FAST HEROES. Projekt sa zameriava na boj proti cievnym mozgovým príhodám a infarktom a v súčasnosti je do neho na Slovensku zapojených viac ako 70-tisíc detí a približne 1 100 škôl.
Nový školský rok bol oficiálne spustený pri príležitosti Svetového dňa cievnych mozgových príhod, ktorý si každý rok pripomíname 29. októbra. Súčasťou modulu je aj vzdelávanie o hlavných rizikových faktoroch, ktorými sú neliečený vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, fajčenie, obezita a cukrovka. Projekt realizujú Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR a podľa organizátorov ide na Slovensku o jednu z najúspešnejších školských iniciatív v oblasti verejného zdravia.
Rozpoznanie príznakov
Tento rok plánujú zapojiť ďalších dvadsaťtisíc žiakov. Hlavným cieľom programu FAST HEROES, ktorý zastrešuje pacientska organizácia Sekunda pre život, je naučiť deti a študentov rozpoznávať príznaky mŕtvice a komunikovať s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby v čo najkratšom čase, keď liečba závisí od sekúnd.
„Tento nový ročník bude však postavený aj na novom module, ktorý sme nazvali 5 výziev v prevencii. Sme presvedčení, že okrem znalosti príznakov mŕtvice je čas vzdelávať naše deti aj o rizikových faktoroch cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. Už v detskom veku si budujeme nezdravé návyky, ktoré môžu v dospelosti negatívne ovplyvniť naše kardiovaskulárne zdravie,“ povedala koordinátorka projektu Ľubica Fidesová.
Medzigeneračné vzdelávanie
Doteraz sa prostredníctvom detí podporilo medzigeneračné vzdelávanie o mŕtvici aj v rodinách. Projekt FAST HEROES je navrhnutý tak, že žiaci s témou odchádzajú do domácností a diskutujú s rodičmi či starými rodičmi o prevencii týchto ochorení, ktoré každoročne postihnú niekoľko tisíc ľudí.
„Každý rok približne 17‑tisíc pacientov dostane cievnu mozgovú príhodu a viac ako 14‑tisíc pacientov infarkt myokardu. Správnou životosprávou, dostatkom pohybu, vyhýbaním sa fajčeniu vieme tieto počty významne znížiť. Vysoký tlak krvi a vysoký cholesterol sú dnes liečiteľné diagnózy, dôležité je, aby pacienti dodržiavali odporúčania lekárov. Ak hovoríme o efektivite v zdravotníctve, práve toto je príklad toho, keď prevencia je lacnejšia ako samotná liečba,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Úspešnosť liečby
„Pri cievnej mozgovej príhode ide doslova o preteky s časom. Každú minútu bez liečby odumierajú státisíce mozgových buniek. Ak je pacient diagnostikovaný a liečený včas, vieme pomocou modernej akútnej liečby výrazne zlepšiť prognózu a minimalizovať trvalé následky. Kľúčom k úspechu je však rýchla identifikácia príznakov a okamžité volanie záchrannej služby,“ upozornila prof. Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. V oblasti infarktu myokardu je na Slovensku podľa odborníkov akútna liečba relatívne úspešná, ale problémom zostáva vysoká úmrtnosť do jedného roka po infarkte.
„Súvisí to najmä s nedostatočnou adherenciou pacientov, ktorí by mali pravidelne navštevovať kardiológa a užívať lieky na zníženie tlaku krvi a cholesterolu. Nemenej dôležitou oblasťou je celková zmena životného štýlu – stop fajčeniu, dostatok pohybu, racionálna životospráva. Navyše, vysoký tlak krvi nie je rizikový iba pre srdce, je významným rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody, ktorá patrí medzi najčastejšie príčiny trvalého postihnutia a úmrtí v Európe. A v tejto oblasti žiaľ aktuálne ťaháme za kratší koniec,“ zdôraznila viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.
Podnietenie prevencie
Odborné spoločnosti a školy vítajú nový modul, ktorý projekt FAST HEROES prináša. Edukačný program sa zameriava na vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu, obezitu, fajčenie a cukrovku. Cieľom je viesť deti ku zdravému životnému štýlu a podnietiť prevenciu aj v rodinách. Podľa World Stroke Organization by sa dalo predísť až 80 % cievnych mozgových príhod, ak by sa včas skontrolovali rizikové faktory podporované prevenciou a zdravým životným štýlom.
Projekt už absolvovalo viac ako 70-tisíc žiakov a študentov. Organizátori si kladú za cieľ v roku 2026 prekročiť hranicu 90-tisíc účastníkov a rozšíriť dosah do všetkých regiónov Slovenska. Do spolupráce sa zapojila aj organizácia SK8. Prvým regiónom, ktorý sa naplno zapojil, bol Trnavský samosprávny kraj. Program je vybudovaný tak, aby priniesol zdravotné vedomosti nielen do školských lavíc, ale aj do domácností.
Projekt je podporovaný Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR. Program FAST HEROES získal uznanie Európska komisia za praktickú pomôcku pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva.
Vzdelávací cyklus je bezplatný a trvá päť týždňov. Školy sa môžu prihlásiť prostredníctvom oficiálnej webovej stránky, kde získajú informácie, registráciu a doplnkové materiály. Projekt je určený pre žiakov od 5 do 9 rokov a pre staršie deti je pripravený ambasádorský program podporený videami. Novinkou tohto ročníka je modul určený aj pre stredné zdravotné školy a gymnáziá.
Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky FAST – Face (tvár), Arm (končatina), Speech (reč), Time (čas), ktorá slúži na rýchle rozpoznanie príznakov cievnej mozgovej príhody. Včasná identifikácia týchto príznakov a okamžité kontaktovanie záchrannej služby môže zásadne ovplyvniť výsledok liečby a znížiť riziko trvalých následkov. Do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST sa môžu školy prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku.