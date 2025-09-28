Svetový deň srdca pripomína alarmujúce čísla, počet pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami stále rastie

Svetový deň srdca si pripomíname 29. septembra. Na dôležitosť tohto dňa poukazujú aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), podľa ktorých je pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami stále viac.
„Počet pravidelne sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách od roku 2009 stúpa. Aj v roku 2024 ich počet medziročne vzrástol o 3,9 % a ambulantní kardiológovia sledovali celkovo 767 398 pacientov,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Po prepočítaní na množstvo obyvateľov v danej vekovej skupine prišlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k najvyššiemu nárastu sledovaných vo veku 85 a viac rokov (o 7,4 %) a u 45- až 64-ročných (o 5,3 %).
Najčastejšie diagnózy v ambulanciách
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2024 bolo v ambulanciách kardiológov najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami (253 936 pacientov), ischemickými chorobami srdca (182 226 pacientov) a poruchami srdcového rytmu (177 277 pacientov).
Vysoký krvný tlak a cholesterol sú tichí zabijaci. Nebolia, ale môžu viesť k vážnym stavom
Nasledovali diagnózy chronické zlyhávanie srdca a kardiomyopatie. Najvyšší medziročný nárast počtu sledovaných osôb bol zaznamenaný pri chronickom zlyhávaní srdca a to o 13,3 %. Najviac sledovaných pacientov nahlásili ambulancie v Košickom a v Nitrianskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.
Zo štatistík NCZI ďalej vyplýva, že choroby obehovej sústavy boli aj v roku 2024 najčastejšou príčinou hospitalizácií na Slovensku a dlhodobo sú aj najčastejším dôvodom úmrtia hospitalizovaných pacientov. V roku 2024 zomrelo počas hospitalizácie na choroby obehovej sústavy 7 872 ľudí.
Smutná bilancia úmrtí
V roku 2024 na choroby obehovej sústavy podľa Štatistického úradu SR celkovo zomrelo vyše 24-tisíc ľudí a tieto choroby dosiahli 45-percentný podiel na celkovom počte zomretých na Slovensku. Vysoký krvný tlak treba liečiť
Odborári šíria neoverené a nepravdivé informácie, vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne nemieni „nič zametať pod koberec“
Najvyššia spotreba liekov hradených z verejného zdravotného poistenia bola podľa dát NCZI vlani práve pri liekoch na kardiovaskulárny systém (26,6 mil. balení). Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu.
Je preto dôležité ju včas liečiť. Hraničnou hodnotou pre začatie liečby je tlak krvi nameraný v ambulancii lekára 140/90 mmHg a vyšší. Liečba hypertenzie je dlhodobá, väčšinou celoživotná. Ani keď pacient dosiahne úpravu hodnôt krvného tlaku na cieľové hodnoty, neznamená to, že sa má prestať liečiť.