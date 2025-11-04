Liga proti rakovine počas kampane Movember vyzýva mužov k prevencii

November je mesiacom, počas ktorého sa v celosvetovom meradle upriamuje pozornosť na zdravie mužov. Na Slovensku sa k tejto iniciatíve opäť pripája Liga proti rakovine, ktorá spúšťa osvetovú kampaň pod názvom „Máš to už za sebou?“. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o prevencii onkologických ochorení u mužov, najmä rakoviny prostaty a semenníkov, a zároveň motivovať mužov, aby absolvovali preventívne prehliadky.
Preventívna prehliadka
Najčastejším nádorovým ochorením u mužov na Slovensku je podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií karcinóm prostaty. Len v roku 2021 bol diagnostikovaný u viac ako 3 700 mužov a každoročne si ochorenie vyžiada vyše 700 životov. Výskyt ochorenia výrazne stúpa po päťdesiatke, pričom viac než 99 percent prípadov sa diagnostikuje u mužov nad 50 rokov. Preventívnu urologickú prehliadku by mali absolvovať všetci muži v trojročných intervaloch od 50. roku života, alebo už od 40 rokov v prípade výskytu ochorenia u príbuzného.
Na opačnom vekovom spektre stojí rakovina semenníkov, ktorá postihuje prevažne mladých mužov vo veku 20 až 40 rokov. Prvým príznakom býva nebolestivé zväčšenie alebo zatvrdnutie semenníka, čo môže byť zachytené pri pravidelnom samovyšetrení. Odporúča sa ho vykonávať raz mesačne, ideálne po teplej sprche alebo kúpeli, keď je miešok uvoľnený. Včasné zachytenie ochorenia výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu, ktorá dosahuje viac ako 95-percentnú úspešnosť.
Osvetová kampaň Ligy proti rakovine sa tento rok nesie v športovo-motivačnom duchu a zapája verejnosť výzvou „Movember v pohybe s Ligou proti rakovine“. V aplikácii Strava vznikol klub, v ktorom môžu účastníci zapisovať prejdené kilometre behom, chôdzou, turistikou alebo bicyklovaním. Cieľom je spoločne dosiahnuť hranicu 5 000 kilometrov a zároveň šíriť povedomie o potrebe prevencie. Do výzvy sa môžu zapojiť muži aj ženy, pričom každý prejdený kilometer má symbolickú hodnotu pre zdravie mužov.
„Mám to za sebou“
Tvárou kampane sa stal športovec Rasťo Zvara, známy popularizáciou aktívneho životného štýlu. Vo svojom posolstve zdôrazňuje, že starostlivosť o zdravie je rovnako dôležitá ako fyzická výkonnosť. „Byť mužom neznamená len posúvať svoje limity v športe, ale aj starať sa o svoje zdravie a byť tu pre tých, ktorých milujeme,“ uviedol. Zvara sa k téme prihlásil aj z osobnej skúsenosti so stratou blízkeho v dôsledku onkologického ochorenia a podporu kampane považuje za spôsob, ako prispieť k zmene postojov.
Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová poukázala na skutočnosť, že mnohí muži sa preventívnym prehliadkam vyhýbajú. Podľa nej je cieľom kampane prelomiť tabu spojené s mužským zdravím a ukázať, že zodpovedný prístup k vlastnému telu nie je prejavom slabosti, ale odvahou a silou. Liga vyzýva verejnosť, aby počas kampane zdieľala na sociálnych sieťach svoje aktivity s označením organizácie a heslom „Mám to za sebou“, čím sa má posilniť symbolický odkaz kampane.
Spolupráca
Pri príležitosti Movembra nadviazala Liga spoluprácu so slovenskou značkou spodnej bielizne KKTKY.sk. K objednávkam bude počas novembra pribalený informačný leták o samovyšetrení semenníkov. Cieľom je priblížiť tému prevencie nenásilnou a odľahčenou formou. Autori značky Jozef Vrabel a David Beauregard vysvetlili, že sa snažili prepojiť vtip, edukáciu a recesiu s cieľom podporiť zdravie mužov a podporiť diskusiu o prevencii. Kampaň nesie slogan „Na samovyšetrenie to chce gule… A KKTKY.“
Liga proti rakovine zároveň zdôrazňuje úlohu žien v motivovaní mužov k starostlivosti o zdravie. Podľa Evy Kováčovej sú to často práve partnerky, matky či sestry, ktoré mužov podnecujú k zodpovednému prístupu. Spolupráca so značkou KKTKY má podľa nej potenciál zasiahnuť práve tých, ktorých sa prevencia bezprostredne týka, a prispieť k dlhodobému zlepšeniu povedomia o mužskom zdraví.