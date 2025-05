SAV sa ohradila voči dezinformáciám o pandemickej dohode, varuje pred ohrozením zdravia obyvateľstva

Slovenská akadémia vied (SAV) sa ostro ohradila voči šíriacim sa dezinformáciám v súvislosti s Globálnou pandemickou dohodou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Uviedla, že je potrebné korigovať viaceré nepresnosti a zavádzajúce tvrdenia, ktoré sa objavujú v mediálnom priestore v súvislosti s touto dohodou.

SAV považuje pandemickú dohodu za výsledok viacročných intenzívnych odborných rokovaní medzi členskými štátmi WHO, pričom jej základy vychádzajú z overených vedeckých faktov. Podľa akadémie je cieľom dokumentu zlepšiť pripravenosť krajín na budúce pandémie a zefektívniť reakcie na zdravotné krízy.

Posilnenie medzinárodnej spolupráce

Dohoda má za úlohu posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti verejného zdravia a zabezpečiť dostupnosť diagnostických, preventívnych a liečebných opatrení pre všetkých.

Dôležitou súčasťou dohody je aj podpora rýchlej a otvorenej výmeny údajov medzi vedeckými a zdravotníckymi pracoviskami, ako aj zapájanie odborníkov do medzinárodných projektov, výskumu a klinických štúdií. Pandemická dohoda zároveň deklaruje spravodlivý prístup ku kľúčovým zdravotníckym produktom, ako sú lieky, vakcíny či diagnostické metódy, v prípade vypuknutia ďalšej pandémie.

Ohrozenie zdravia obyvateľstva

SAV zároveň odmieta tvrdenia, ktoré spochybňujú zachovanie suverenity Slovenskej republiky v súvislosti s dohodou. Ako uviedla, pandemická dohoda výslovne rešpektuje národnú suverenitu, ľudské práva a nezasahuje do vnútroštátnych právomocí jednotlivých štátov.

Slovenská akadémia vied v tejto súvislosti varuje pred dôsledkami ignorovania overených vedeckých poznatkov, logického myslenia a šírenia nepravdivých informácií. Podľa SAV môže podpora dezinformácií a narušenie medzinárodnej vedeckej a odbornej spolupráce vážne ohroziť zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky.

Pandemickú dohodu podporujú aj súkromní lekári

Podporu prijatiu pandemickej dohody vyjadrila aj Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR). Zdôvodňuje to jej významom pre predchádzanie ďalším pandémiám a zabezpečenie medzinárodnej spolupráce v prípade, že k pandémii dôjde. Podľa ASL SR je dohoda dôležitá pre dostupnosť informácií, údajov, liekov, vakcín a ďalšej potrebnej podpory.

Asociácia pripomína, že návrh dohody, ako ho predstavila WHO, výslovne potvrdzuje zvrchovanosť štátov pri riešení záležitostí verejného zdravia v rámci vlastného územia. Dokument zároveň stanovuje, že jeho obsah nesmie byť interpretovaný tak, aby WHO získala právomoci riadiť, nariaďovať, meniť alebo predpisovať vnútroštátne zákony či politiky. Rovnako WHO nemá právomoc štátom nariaďovať konkrétne opatrenia, ako zákaz alebo prijímanie cestujúcich, povinné očkovanie, zavádzanie terapeutických či diagnostických opatrení ani lockdownov.

ASL SR zdôrazňuje, že návrh pandemickej dohody nereprezentuje zásah do národnej slobody, ale predstavuje mechanizmus na lepšiu ochranu verejného zdravia, založený na spolupráci a zdieľaní vedeckých poznatkov. Uvádza, že dokument je v súlade so zásadami suverenity a rešpektuje nezávislosť jednotlivých štátov pri rozhodovaní o opatreniach v oblasti zdravotnej politiky.