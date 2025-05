Ministerstvo spravodlivosti bije na poplach. Pandemická dohoda vraj ohrozuje kompetencie štátu

Návrh Pandemickej dohody nezohľadňuje viaceré zásadné návrhy, ktoré Slovenská republika predložila počas rokovaní o nej. V reakcii na video zverejnené ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom to konštatuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Šaško zdôraznil, že Pandemická dohoda nikomu neberie slobodu ani suverenitu.

Cieľom slovenských pripomienok k dohode bola podľa rezortu spravodlivosti adekvátna ochrana základných ľudských práv a štátnej suverenity. „Tieto pripomienky boli motivované našimi skúsenosťami z obdobia pandémie Covid-19, keď niektoré prijaté opatrenia porušovali základné práva a slobody občanov. Za tieto zásahy nesú spoluzodpovednosť kompetentné orgány na národnej aj medzinárodnej úrovni. Slovenská republika preto navrhla konkrétne ustanovenia, ktoré by mali zabrániť opakovaniu takýchto porušení,“ uviedlo ministerstvo.

Opora v ľudskoprávnych dokumentoch

Pri formulácii pripomienok sa podľa rezortu Slovensko opieralo o základné ľudskoprávne dokumenty, ako je Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne a rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 2361 (2021) o etických, právnych a praktických úvahách o vakcínach proti Covid-19.

„Žiaľ, tieto návrhy neboli zohľadnené v dostatočnej miere. Dohoda tiež vytvára prekrývajúce sa záväzky popri novelizovaných Medzinárodných zdravotníckych predpisoch (IHR 2024), bez jasného určenia, ktoré záväzky majú prednosť a podľa akého právneho základu majú členské štáty konať – či na základe členstva vo WHO, na základe IHR alebo na základe tejto novej dohody. Slovenská republika opakovane žiadala jasné vymedzenie týchto kompetencií, avšak ani táto požiadavka nebola dostatočne reflektovaná,“ zdôraznilo ministerstvo spravodlivosti.

Dôraz na dobrovoľný súhlas a kompenzácie

Slovenská republika podľa rezortu taktiež požadovala, aby boli do textu dohody začlenené formulácie zaručujúce plné rešpektovanie práva jednotlivca na dobrovoľný, slobodný a informovaný súhlas pri použití nových pandemických vakcín a liekov a zavedenie kompenzačného mechanizmu na urýchlené odškodnenie osôb za škody na životoch a zdraví spôsobené týmito produktmi. Ministerstvo tiež upozornilo, že dohodnutý text je právne neúplný.

„Odkaz na prílohu k článku 12 výslovne uznáva, že táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody, avšak táto príloha doposiaľ neexistuje, čo vyvoláva právnu nejasnosť ohľadom kľúčových mechanizmov, ako je zdieľanie patogénov,“ skonštatoval rezort spravodlivosti.

Obavy zo zásahu do právomocí členských štátov EÚ

Pribúdajúce výbory, finančné mechanizmy a globálne systémy dohľadu neprehľadnosť dohody podľa ministerstva spravodlivosti ešte prehlbujú. „Osobitnú pozornosť si zasluhuje postavenie členských štátov Európskej únie. Pandemická dohoda umožňuje, aby sa organizácie regionálnej hospodárskej integrácie – vrátane EÚ – stali jej zmluvnými stranami. EÚ však nie je členským štátom WHO a nemá plnú suverenitu v oblasti zdravotnej politiky. Tento precedens vyvoláva závažné otázky ústavného a demokratického charakteru, vrátane nejasností, ako sa právo EÚ – napríklad aj v oblasti hospodárskej súťaže a verejného obstarávania – zosúladí s ustanoveniami dohody,“ dodal rezort spravodlivosti.

Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) nie je Pandemická dohoda žiadnym celosvetovým nariadením, ale globálnou dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a najmä spoločne čeliť hrozbe prípadnej ďalšej pandémie. „Jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla,“ vysvetlil Šaško v sobotu 17. mája s tým, že dohoda stanovuje mechanizmy efektívnejšieho a rýchlejšieho vymieňania informácií o nových vírusoch či patogénoch.

Pripravenosť namiesto chaosu

Dohoda podľa jeho slov súčasne podporí to, aby mal každý štát pripravené zásoby, vyškolených ľudí a plány ďalších krokov. „Aby sme skrátka vedeli, čo máme robiť a nemuseli v stave núdze panikáriť. A napokon, ak by napokon predsa len k nejakej pandémii nedajbože došlo, Pandemická dohoda pomáha krajinám zdieľať informácie a zároveň zabezpečiť, aby sa ľudia – samozrejme, čo je najdôležitejšie – dobrovoľne – dostali rýchlo k potrebným liekom alebo testom,“ dodal minister zdravotníctva.

Zdôraznil, že Pandemická dohoda, ktorá by sa mala prijímať súhlasom všetkých krajín, neberie nikomu slobodu rozhodovať sa o tom, ako bude v prípade pandémie postupovať. Neobmedzuje podľa neho ani zvrchovanosť žiadnej krajiny, naopak, dáva lepší prehľad, dostatok informácií a potrebnú podporu.

„Pre každého jedného človeka na Slovensku znamená možnosť lepšej ochrany jeho zdravia, menej chaosu a menej zbytočných obmedzení v prípade pandémie. Malo by nám to pomôcť, aby sme mali dostatok potrebných pomôcok a nemali preťažené nemocnice. Je to zdieľanie informácií s najvyspelejšími krajinami sveta, ako sú Švajčiarsko alebo severské štáty Európy, ktoré sú nám neraz inšpiráciou,“ priblížil Šaško.