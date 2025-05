Pellegrini má riešenie v rukách, tvrdia Demokrati. Vyzývajú ho, aby vo veci pandemickej dohody konal bez vlády – VIDEO

Strana Demokrati upozorňuje, že podľa Ústavy Slovenskej republiky má prezident právomoc vyhradiť si výkon právomoci pri dojednávaní medzinárodných zmlúv, čo mu umožňuje rozhodnúť o pripojení Slovenska k pandemickej dohode. V tejto súvislosti vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil túto ústavnú možnosť a neodvolával sa na nesúhlas vlády s dohodou, keďže má právomoc rozhodnúť samostatne.

Šeliga: Prezident môže konať bez ohľadu na vládu

„Prezident má ústavné právo dojednávať medzinárodné zmluvy. Podľa článku 102 Ústavy SR môže túto právomoc preniesť na vládu, avšak ide o výlučnú právomoc prezidenta. Vzhľadom na to, že vláda SR odmieta hlasovať za prijatie tzv. pandemickej dohody, prezident Pellegrini má jedinečnú možnosť zabrániť medzinárodnej hanbe Slovenska a rozhodnúť, že sa krajina k dohode pripojí. Môže tak urobiť tým, že nevyvolá hlasovanie a zhromaždenie WHO prijme dohodu konsenzom, alebo náš zástupca bude hlasovať za. Je úlohou prezidenta reprezentovať Slovenskú republiku doma i v zahraničí, teraz je čas túto úlohu a právomoc naplno uplatniť. Preto zasielame prezidentovi Pellegrinimu list s výzvou na riadne uplatnenie svojej ústavnej právomoci,“ uviedol podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Člen predsedníctva Demokratov Michal Kiča doplnil, že rozhodnutie prezidenta číslo 250 z roku 2001, publikované v Zbierke zákonov, umožňuje prezidentovi vyhradiť si výkon právomoci pri medzinárodných zmluvách v konkrétnom prípade bez potreby zrušiť celé splnomocnenie vláde.

„Laicky povedané, jednoduchým rozhodnutím prezidenta sa môže Slovensko pripojiť k pandemickej dohode. Vyzývam Petra Pellegriniho, aby sa jasne postavil za pandemickú dohodu a nespôsobil Slovensku ďalšiu medzinárodnú hanbu,“ vyhlásil Kiča.

Naď: Slovensko hrozí, že bude jedinou krajinou proti

Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati, upozornil, že Slovensko bude pravdepodobne jedinou krajinou na svete, ktorá odmietne pandemickú dohodu WHO.

„Slovensko bude zrejme jediná krajina, ktorá bude proti celosvetovej dohode. Zase a opäť Slovensko hlavou proti zdravému rozumu a na hanbu všetkým. V piatok sme počúvali plamenné prejavy ministra Šaška, ktorý tvrdil, že musíme dohodu prijať. Pýtam sa, čo okrem prázdnych slov pre to urobil? Urobili sme teda robotu za neho a našli ústavnú možnosť, ako to urobiť. Ak je strana Hlas za pandemickú dohodu, tak ako to hlásajú, toto je cesta,“ povedal Naď. Dodal, že ak minister Šaško nepresadí pripojenie sa k pandemickej dohode, mal by okamžite odstúpiť z funkcie.