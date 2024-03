SaS kritizuje novú vyhlášku o prerozdeľovaní peňazí v zdravotníctve, ministerka Dolinková je pripravená ešte diskutovať o jej zmene (video)

Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) kritizuje novú vyhlášku ministerstva zdravotníctva, ktorou sa budú prerozdeľovať peniaze v zdravotníctve.

„Nespokojné sú všetky ambulancie, keďže dostanú rádovo menej peňazí ako nemocnice. Nespokojné môžu byť aj neštátne nemocnice, keďže vyhláška dáva iba štátnym zadlženým cez 190 miliónov eur navyše. Ministerka upokojuje situáciu tým, že sľubuje, kade chodí, ale je nereálne všetky sľuby dodržať, lebo každý rozpočet má svoje dno. Otázka tiež je, či bude mať po prezidentských voľbách mandát a dostatok času, aby všetko dodržala,“ povedala tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková a dodala, že ak nebudú nereálne sľuby zo strany ministerky dodržané, dôsledkom budú poplatky v ambulanciách a zníženie dostupnosti nemocníc.

Dvojmesačné oneskorenie

SaS preto vyzýva ministerku Zuzanu Dolinkovú, aby bola odvážna a vyhlášku zrušila. Ministerka Dolinková v reakcii uviedla, že je pripravená diskutovať o zmene vyhlášky a taktiež pokračovať v aktívnom dialógu so všetkými zainteresovanými tak, aby mali pre ľudí najlepšie riešenia pri ochrane ich zdravia.

Ďalším dôvodom nespokojnosti v zdravotníctve je podľa slov Bittó Cigánikovej, že vyhláška, ktorá mala byť na svete 15. januára, prišla s dvojmesačným oneskorením.

“Preto sú v neistote poskytovatelia zdravotnej starostlivosti aj ich pacienti. Dodnes totiž nevieme, či poplatky v ambulanciách od 1. apríla budú alebo nebudú realitou,“ dodáva Janka Bittó Cigániková. Neskôr prijatú vyhlášku odôvodnila ministerka voľbami a schválením rozpočtu pred Vianocami.

Samostatný problém v zdravotníctve

Nedostatok peňazí v sektore je pritom podľa Bittó Cigánikovej samostatným problémom.

„Nech ministerská vyhláška prerozdeľuje, ako prerozdeľuje, aj keď sa snažili byť féroví, vždy bude mať niekto nedostatok a pocíti to pacient,“ zdôraznila. Poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay uviedol zopár príkladov z vyhlášky, ktoré budú mať vplyv na pacienta. Napríklad je v nej určených dodatočných 34 miliónov eur na špecializovanú ambulantnú starostlivosť a laboratórne vyšetrenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, pričom samotná poisťovňa to spochybňuje.

„Súčasťou vyhlášky je napríklad aj referencovanie cien MR a CT so zahraničím, pričom tento bod je tam každý rok a reálne sa nikdy nepodarilo ušetriť nič. V dokumente je aj samostatný riadok o dofinancovaní štátnych nemocníc vo výške 191 miliónov eur, a to len z dôvodu, že sa zadlžujú. Toto je veľmi diskriminačné voči tým nemocniciam, ktoré si svoje záväzky a faktúry hradia tak, ako majú,“ povedal T. Szalay.

Menej benefitov pre poistencov

Problémom je aj to, že za úplne rovnakú hospitalizáciu dostane jedna nemocnica 3 396 eur, iná nemocnica, len preto, že je štátna a zadlžená, dostane až 3 890 eur.

„Lebo už v tom sa zohľadnilo, že fakultné a univerzitné nemocnice robia ťažšie prípady, čiže nie je žiaden dôvod ich takto finančne zvýhodňovať,“ poznamenal. Bez reálnej transformácie nemocníc pritom môžeme podľa jeho slov do nich nalievať peňazí koľko chceme, no aj tak sa zadlžia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Sme si istí, že aj po roku 2024 zistíme, že dlh sa tvoril naďalej,“ povedal Tomáš Szalay. Najhoršie sú však na tom podľa neho všeobecné ambulancie pre dospelých, pre ktoré nebude reálny nárast žiadny.

„Navyše ministerstvo avizuje, že chce redukovať benefity pre poistencov. Keď sa zrušia alebo obmedzia, pacienti budú menej chodiť na preventívne prehliadky, pričom tie sú výkonmi, z ktorých všeobecný lekár výrazne žije, takže bude mať nižší príjem,“ dodal na záver poslanec T. Szalay.

Súčasť predvolebnej kampane

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková vníma vyjadrenie SaS ako obyčajné politikárčenie a súčasť predvolebnej kampane pri prezidentských voľbách.

„Sú to práve oni, ktorí predchádzajúce tri roky vo vláde mohli urobiť maximum pre lepšie slovenské zdravotníctvo, ale ako sa ukazuje neurobili nič. Musím len s úsmevom skonštatovať, že sú to presne tí istí ľudia, ktorí dnes v opozícii kritizujú de facto svoje zlyhanie. Je to ich skutočne zúfalá snaha, ktorá nič nevyrieši a prináša zbytočnú nervozitu v zdravotníckej obci,“ uviedla šéfka rezortu zdravotníctva.

Dodala, že jej záleží na každej jednej oblasti zdravotníctva, vrátane lepšieho hospodárenia nemocníc, ktoré vytvárajú dlh. Preto rezort zdravotníctva v rámci možností pre ne vyčlenili 191 miliónov eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Robíme na systémových krokoch na zastavenie ďalšieho zadlžovania, pracujeme na audite poplatkov a doplatkov u lekárov, ďalej pripravujeme reformu všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti, vrátane dostupnej ambulantnej pohotovostnej služby a taktiež kroky k stabilizácii zdravotného personálu,“ zdôraznila.

Ako dodala, spolu so zástupcami celého sektora a ministerstva financií vytvárajú rozpočtovú radu, ktorej hlavnou úlohou bude zefektívniť a skvalitniť procesy pri rozdeľovaní peňazí, ktoré putujú do slovenského zdravotníctva. Vďaka nej budú vedieť podľa jej slov omnoho promptnejšie reagovať na všetky požiadavky tak, aby boli sociálne a spravodlivo rozdelené zdroje do všetkých oblastí zdravotnej starostlivosti.