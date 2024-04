Szalay: Analýza splnomocnenca vlády pre prešetrenie covidu nemôže byť objektívna (video)

Analýza splnomocnenca vlády pre prešetrenie covidu Petra Kotlára nemôže byť objektívna, myslí si Tomáš Szalay (SaS) poslanec NR SR a člen Výboru pre zdravotníctvo.

„Nemal som veľké očakávanie od tejto komisie a keďže jej šéfom je antivaxer, ktorý sa netají svojimi predsudkami, tak vyhodnotenie alebo analýza nemôže byť objektívna. Chcem však povedať, že vyšetriť a urobiť nejaké odporúčanie, ako sme manažovali pandémiu je veľmi dôležité. Pretože ak príde ďalšia krízová situácia, potrebujeme, aby sme boli pripravení. Bohužiaľ, týmto spôsobom sa to očividne nenaplní,“ dodal Szalay.

Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie covidu Peter Kotlár podľa portálu aktuality.sk tvrdil, že z neoficiálnych výsledkov analýzy jednej z vakcín proti covidu vyplýva, že mohlo ísť o placebo.

Podľa vedca Pavla Čekana je to takmer nemožné a bývala šéfka ústavu na kontrolu liečiv Zuzana Baťová to odmietla. Ako informoval portál, Kotlár sa vo svojom pracovnom čase zaoberá aj tzv. chemtrails, teda údajným vypúšťaním rôznych chemikálií či baktérií z lietadiel do atmosféry.