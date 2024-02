Dolinková narazila na zubárov, nemocnice, zamestnávateľov aj všetky poisťovne, k dôležitej vyhláške jej prišli desiatky pripomienok

K mesiac meškajúcej vyhláške, ktorá určuje plán prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok, prišlo ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD) viac ako 80 pripomienok. Takmer polovica z nich je zásadných.

Šéfka rezortu zdravotníctva pritom návrh vyhlášky predložila do pripomienkového konania v skrátenej sedemdňovej lehote z dôvodu, že včasným nevydaním vyhlášky hrozí ohrozenie ľudských práv a základných slobôd a vznik mimoriadnej situácie pre možný štrajk. Vykonávací predpis k zákonu o zdravotných poisťovniach stanovuje minimálnu sumu výdavkov určenú na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024.

Neprimerané zvýšenie výdavkov

Zdravotná poisťovňa Union ministerku Dolinkovú upozornila na to, že podľa zákona o zdravotných poisťovniach mala vyhlášku pre tento rok vydať do 15. januára tohto roka. Zvýšenie výdavkov na ústavnú zdravotnú starostlivosť je pre poisťovňu Union neprimerané.

„Zásadne nesúhlasíme s rozdelením výdavkov na ústavnú zdravotnú starostlivosť podľa podielu na case mixe,“ uviedla poisťovňa. Podľa poisťovne je to v rozpore so zákonnou podmienkou a podiel na case mixe poisťovňa nepovažuje za parameter, ktorý by sa mal uplatňovať plnou mierou.

Upozorňuje na to, že prostriedky určené pre úhradu ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú celotrhovo nedostatočné a nebudú postačovať na pokrytie oprávnených požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore.

Dôvera má podobný názor

Poisťovňa Dôvera nesúhlasí s delením sumy 191 miliónov eur určenej na dofinancovanie vybraných štátnych nemocníc medzi jednotlivé zdravotné poisťovne na základe case mixu.

„Aj na základe prerokovania návrhu vyhlášky je zrejmé, že uvedená suma je určená na zabezpečenie platobnej schopnosti dotknutých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a jej vyplatenie nemá byť podmienené množstvom poskytnutej zdravotnej starostlivosti,“ upozornila. Ani Dôvera nesúhlasí s metodikou delenia nákladov na ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na case mixe.

Obmedzenie benefitov poisťovní

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v zásadnej pripomienke nesúhlasí so sumou určenou pre zdravotnícke pomôcky. Štátna poisťovňa tiež pripomienkuje zámer obmedziť benefity poskytované zdravotnými poisťovňami v druhom polroku tohto roka o približne 32 miliónov eur.

VšZP namieta odhad výdavkov na lieky a dietetické potraviny, ako aj výšku zapracovaného dopadu cenových opatrení v segmentoch Ambulantná pohotovostná služba, Ústavná zdravotná starostlivosť, Záchranná zdravotná služba a Vrtuľníková a letecká záchranná zdravotná služba.

Výhrady majú aj zubári

Slovenská komora zubných lekárov žiada, aby celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť v roku 2024 neboli pre jednotlivé zdravotné poisťovne vo vyhláške znížené o 5 %.

„Zníženie minimálnej sumy výdavkov na zdravotnú starostlivosť v zmysle dôvodovej správy o päť percent bude predstavovať popri celkovom nedostatočnom navýšení zdrojov ešte väčšie obmedzenie prostriedkov pre segment zubné lekárstvo, ktoré spadá do špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí komora.

Prekonaný byrokratický nástroj

Zásadné výhrady majú aj zamestnávatelia. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) ministerke Dolinkovej odkázala, že programová vyhláška je prekonaný byrokratický nástroj, ktorý zbytočne a zmätočne zasahuje do kontrahovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pracuje s nereálnym financovaním predovšetkým ambulantnej, a v nej aj všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Nesúhlasí ani s obmedzením benefitov, ktoré poistencovi ponúkajú zdravotné poisťovne.

„Obmedzenie benefitov zdravotných poisťovní slúži najčastejšie na preventívne programy a podporu zdravého životného štýlu či doplnenie služieb nehradených priamo z verejného zdravotného poistenia. Benefity zdravotných poisťovní sú legitímnym a žiadaným nástrojom na motiváciu poistencov na pestovanie zdravého životného štýlu či prevencie,“ tvrdí RÚZ. Viaceré zásadné pripomienky ministerstvu zdravotníctva zaslala aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Hrozia sociálne nepokoje

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) upozorňuje ministerku Dolinkovú na možné sociálne nepokoje medzi zamestnancami nemocníc, ak rezort zdravotníctva nevyčlení pre nemocnice v tomto roku dostatočné finančné zdroje.

„ANS už od prijatia rozpočtu komunikuje, že potrebuje na oprávnené náklady spojené so zákonným nárastom miezd a inflácie 119 miliónov eur,“ upozorňuje asociácia. Vyhláška pritom v časti „nárast miezd“ uvádza 253 miliónov eur bez rozdelenia na jednotlivé asociácie.

„Zdôrazňujeme, že ak nebude krytie uvedených výdavkov v uvedenej výške 119 miliónov eur, môžu nastať sociálne nepokoje medzi našimi zamestnancami, ako to už aj avizoval odborový zväz,“ uviedla ANS. Na rozvoj zdravotníckych zariadení, zmeny súvisiace s optimalizáciou siete nemocníc a stabilizáciu zdravotníckeho personálu je podľa ANS uvedená suma potrebná.