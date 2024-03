SaS vyzýva ministerku Dolinkovú, aby urgentne začala riešiť ambulantné pohotovosti, od júla nemajú mať platné povolenia na svoju činnosť (video)

V prípade ambulantných pohotovostí hrozí podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS), že nastane kolaps. Ak nezačne ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková situáciu urgentne riešiť, drvivá väčšina ambulantných pohotovostí nebude od 1. júla fungovať. SaS ju preto vyzýva, aby to konečne začala riešiť.

„Všetky pohotovosti, nielen detské, mali od 1. júla 2018 na šesť rokov vydané povolenia, resp. poverenia od ministerstva zdravotníctva na činnosť. Toto obdobie sa končí tento rok koncom júna, od 1. júla tak nebudú povolenia ani poverenia platné,“ tvrdí poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay.

Aspoň dva mesiace vyhlásená súťaž

Ako ďalej dodáva, podľa zákona musí ministerstvo zdravotníctva vyhlásiť súťaž, ktorá musí byť aspoň dva mesiace zverejnená v celoštátnom denníku, potom ju treba vyhodnotiť, víťazi musia dostať povolenie, resp. poverenie, podpíšu zmluvy a začnú hľadať personál. K dnešnému dňu súťaž stále nie je vyhlásená.

„Keď sa to nestihne, hrozí kolaps všetkých pohotovostí, ktorým sa končí povolenie či poverenie, čo je drvivá väčšina. Vyzývam preto ministerku Zuzanu Dolinkovú, aby túto súťaž urýchlene vyhlásila,“ povedal.

Ponúkajú viacero návrhov

SaS ponúka na riešenie situácie s ambulantnými pohotovosťami viacero návrhov.

„Kraje by mali mať väčšie kompetencie a mali by o pohotovostiach rozhodovať, pretože územie poznajú výrazne lepšie. Rovnako treba zaviesť poplatky, a to tak, že za návštevu u pediatra budú nízkoprahové, no na pohotovosti budú poplatky primerane vysoké na to, aby nemotivovali rodičov chodiť aj s drobnými problémami detí. Je ale potrebné nastaviť aj ochranný limit, aby to bolo sociálne únosné a nie likvidačné,“ vysvetlil Tomáš Szalay.

Ďalším riešením je podľa SaS triáž, pretože veľa pacientov nemusí ísť na pohotovosť.

„Chápeme rodičov, že majú strach, je to prirodzené. No treba im pomôcť, kým ich budeme posielať na pohotovosť,“ povedal. Fungovať by mala aj aplikácia na vyklikanie symptómov, na základe čoho dostane rodič spätnú väzbu, čo môže urobiť doma alebo bude navigovaný, aby dieťa priviezol do nemocnice. Okrem nej by mala fungovať aj telefonická triážna linka, na ktorej bude s rodičom odkonzultovaný ďalší postup.

„Riešením je aj integrácia ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej. Vždy to budú dva celky, ale môžu byť priestorovo integrované, mali by byť blízko seba, aby pacient, ktorý príde do ambulantnej a potrebuje ústavnú pohotovosť, mohol byť rovno presunutý na urgent a naopak,“ vysvetlil Tomáš Szalay.

Problém s detskými pohotovosťami

Problém je podľa tímlíderky SaS pre zdravotníctvo Janky Bittó Cigánikovej aj s detskými pohotovosťami.

„Začiatkom júla sa zruší päť pohotovostí, od začiatku novembra ďalších desať. Dôvodom je kritický nedostatok pediatrov a snaha ministerstva udržať čo najviac lekárov v ambulanciách počas dňa. Rušenie či krátenie bez toho, aby boli vyhodnotené následky, môže znamenať kolaps či katastrofu,“ vysvetlila s tým, že riešenia, ktoré treba urobiť, nie sú jednoduché, no rodičia musia nájsť zdravotnú starostlivosť pre ich deti.