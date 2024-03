Od 1. apríla sa zvýšia poplatky za návštevy pacientov, SaS vyzýva ministerku Dolinkovú, aby situáciu vyriešila (video)

V zdravotníctve je síce tento rok o miliardu eur viac, avšak financie nie sú určené pre ambulantný sektor. Nedostatok financií si budú ambulancie od 1. apríla kompenzovať tak, že zvýšia poplatky za návštevy pacientov.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto vyzýva ministerku Zuzanu Dolinkovú, aby začala konať a urobila v poplatkoch poriadok. Uviedla to hovorkyňa SaS Ivana Nittmannová.

Ambulantné poplatky

Jediné, čo pacient pocíti, je podľa poslankyne za SaS Janky Bittó Cigánikovej to, že k zvýšeným odvodom dostane od 1. apríla ešte aj poplatky v ambulanciách.

„Pretože všetky peniaze, ktoré išli do zdravotníctva, zhltli dlhy politikov. Všetko niečo stojí, pričom reči o tom, ako je všetko zadarmo, sa napokon ukazujú v dlhoch nemocníc. Na druhej strane, asociácii súkromných lekárov, ktorá združuje asi 2 000 ambulancií, neboli zdroje nijako navýšené. Ambulantný sektor peniaze nemá, lebo všetko ide na zadlžené nemocnice,“ uviedla Cigániková.

Od 1. apríla budú v ambulanciách zavedené plošné poplatky približne v sume 4-5 eur, čo ale neznamená, že nebudú niektoré vyberať od pacientov viac peňazí. Podľa Cigánikovej je pravdepodobné, že sa k dvom tisíckam ambulancií postupne pridajú aj iní poskytovatelia.

Žiadne zmeny v zmluvných cenách

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že ambulantný sektor bude mať tento rok navýšené financie o päť percent, čo je však podľa poslanca NR SR za SaS Tomáša Szalaya zavádzajúce. K tomuto navýšeniu totiž došlo už v priebehu minulého roka v rámci kompenzácie inflácie či zvýšených cien energií.

„Ambulancie nebudú mať teda žiadnu zmenu zmluvných cien, nula percent, pretože na to nie sú peniaze. K navýšeniu došlo vlani v prvom polroku,“ uviedol Szalay.

Extra platby u lekárov

Szalay poukázal na prieskum Eurobarometer z roku 2022, ktorý ukázal že až deväť percent pacientov sa na Slovensku stretlo s požiadavkou na extra platbu lekárovi.

Podľa prieskumu Henriety Tulejovej z Advance Institute Praha štyria z desiatich pacientov, ktorí navštívili lekára, zaplatili poplatok v priemere až 17 eur za návštevu. U všeobecných lekárov platili dvaja z desiatich pacientov v priemere 10 eur za návštevu.

Výzva k navýšeniu zdrojov

Asociácia súkromných lekárov žiada navýšenie na úroveň nemocníc, čo je 21 percent.

„Zdravotníctvo nie je zadarmo a nikdy ani nebolo, je to vidieť na dlhoch nemocníc, pričom ľudia platia a vždy platiť budú. Vyzývame preto ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby konečne niečo urobila. Buď navýši zdroje a platby ambulantnému sektoru a nájde spôsob, ako ich navýšiť o 20 až 30 percent, alebo dovolí vyberať ambulanciám tieto poplatky od ľudí, ale legálne a tak, aby sme ochránili odkázané skupiny a aby sa ľuďom oplatilo liečiť sa,“ povedala na záver Janka Bittó Cigániková.

Dolinková má podľa nej dve možnosti – buď dofinancuje sektor a ukáže, že to myslí so zdravotníctvom vážne alebo dodrží to, čo majú v programovom vyhlásení vlády.