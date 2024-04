Dolinková zvýhodňuje nemocnicu Penty pred ostatnými, Krajčí sa obáva o milióny eur z plánu obnovy (video)

Poslanci z hnutia Slovensko sa boja toho, že 212 miliónov eur z plánu obnovy môže byť zmarených. Na tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec hnutia Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí.

Podľa jeho slov táto výzva je komplikovaná na pochopenie u bežného občana, a to využíva ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, ktorá, ako uviedol Krajčí, uprednostňuje jednu nemocnicu pred ostatnými.

Poukazuje na to, že sľúbila Pente dodatok o tom, že jej garantuje peniaze na nemocnicu v Spišskej Novej Vsi aj po júni 2026, na čo sa budú musieť brať peniaze zo štátneho rozpočtu. To už sleduje Európska prokuratúra, ako aj Národná kriminálna agentúra, čo môže ohroziť peniaze z výzvy.

Výstavba nových nemocníc

Bývalý minister zdravotníctva pripomenul, že jeho vláde išlo o výstavbu nových nemocníc na Slovensku.

„Tomu sme aj prispôsobili naše rokovania s Európskou komisiou, keď dala na stôl plán obnovy, ktorý umožňoval Slovensku čerpať viac ako 6 miliárd eur. Mne sa podarilo vyrokovať do zdravotníctva 1,5 miliardy eur, z toho bola jedna miliarda eur určená práve na vybudovanie nových nemocníc,“ uviedol Krajčí.

Dodatok pre Pentu

Podľa jeho slov pri výzve o výstavbu novej nemocnice musia platiť rovnaké pravidlá pre všetkých. Podmienkou v súťaži bolo, že firma odovzdá v júni 2026 nemocnicu so zrekonštruovanými aj novými lôžkami.

Ministerka však podľa hnutia Slovensko chce Pente podpísať dodatok, že do júna 2026 stačí, keď odovzdá 34 zrekonštruovaných lôžok a 121 nových rozostavaných lôžok.

„Táto výzva stále platí. Ak by to ministerka chcela dať Pente, musí zmeniť celú výzvu,“ dodal Marek Krajčí.

Vytvorenie analýzy

Ministerka Dolinková si podľa poslancov hnutia Slovensko nechala vytvoriť analýzu, ktorá tvrdí, že žiadna zapojená nemocnica nebola vylúčená, že by nestihla odovzdať potrebné lôžka. Analýzu dal prekontrolovať bývalý premiér Eduard Heger.

Podľa Krajčího sa ukázalo, že z analýzy boli vylúčené nemocnice z Humenného a Spiškej Novej Vsi. Analýza tiež hovorí, že rezort zdravotníctva potrebuje súhlas Národnej implementačnej a koordinančnej autority, ktorá to neodporúča. Analýza tiež hovorí, že treba znížiť poskytnutý príspevok.

Dolinková garantuje Pente 39,5 miliónov eur

„Pravda je však taká, že ministerka garantuje Pente celých 39,5 miliónov eur. Namiesto zníženého príspevku zaviedla zmluvnú pokutu, a to 500 eur za každý deň omeškania. Maximálna pokuta môže byť 450 tisíc eur, a pritom tu hovoríme o desiatkach miliónov eur,“ uviedol Krajčí.

Podľa jeho slov pokiaľ si Penta bude fakturovať dané veci až do roku 2028, čo jej dovoľuje dodatok od ministerky, po júni 2026 sa to nebude môcť hradiť z eurofondov, ale budú to musieť zaplatiť občania zo štátneho rozpočtu.

Petícia proti rušeniu zubných benefitov

Hnutie Slovensko tiež poukázalo na to, že ľudia mali sľúbené zubné benefity, tisícky z nich sa prepoistili do iných poisťovní kvôli tomu, no boli oklamaní.

„Ministerka má už len týždeň na to, aby zvrátila rozhodnutie o zrušení zubných benefitov. Vyhovára sa na poisťovne, no ona ako akcionár Všeobecnej zdravotnej poisťovne môže odstúpiť od tejto dohody,“ povedal bývalý minister zdravotníctva.

Ak tak podľa neho urobí, pridajú sa k nej aj zvyšné dve poisťovne.

Marek Krajčí tiež prezradil, že hnutie zorganizovalo petíciu proti rušeniu týchto benefitov, kde aktuálne už je 12 tisíc podpisov od Slovákov, ktorí naliehajú na rezort a poisťovne, aby odstúpili od rušenia benefitov aspoň počas tohto roka.