Petíciu proti zavedeniu potratovej tabletke podpísalo takmer 12-tisíc ľudí, Hagara zo CitizenGO posiela Dolinkovej silný odkaz

Petíciu proti zavedeniu potratovej tabletke podpísalo takmer 12-tisíc ľudí. Asociácia za život a rodinu a CitizenGO Slovensko odovzdala petíciu ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej. V petícii žiadajú ministerku, aby nepodľahla potratovej lobby a aby neliberalizovala usmrcovanie nenarodených detí.

Sú nebezpečné

Podľa predsedu Asociácie za život a rodinu Tomáša Kováčika by bolo zlyhaním, keby sa za tejto vlády presadila progresívna agenda v podobe zavedenia chemických jedov na usmrcovanie nenarodených detí.

„Potratové tabletky nie sú bezpečné, vo svete už došlo aj k úmrtiam matiek po ich užití v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného baktériami,“ povedal Kováčik.

Usmrtenie nenarodených detí stúplo

Organizácie pripomenuli, že vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že v kultúrno-etických otázkach zachová status quo, a preto sa iniciátori petície obracajú na všetkých vládnych predstaviteľov a poslancov, aby sa zasadili za odmietnutie snahy o liberalizáciu potratov, a aby zlepšili ochranu nenarodených detí a ich matiek. Podľa iniciátorov je potrebná osveta o rizikách potratu, ako aj o lepších dostupných riešeniach.

„Aktuálne dostupná štatistika hovorí, že po dlhých rokoch klesania počtu potratov, žiaľ, v roku 2022 počet umelo usmrtených nenarodených detí stúpol, a to až o 5,5 percenta. Zavraždili sme teda o tristo detí viac ako v roku 2021. Celkový počet usmrtených nenarodených detí predstavoval taký počet, ako majú napríklad Bojnice, Dobšiná či Sládkovičovo obyvateľov,“ priblížil Matúš Hagara zo CitizenGO Slovensko.

Odkaz pani ministerke

Kováčik podotkol, že sú potrebné systémové riešenia štátu na pomoc tehotným matkám a na zásadné zlepšenie osvety o rizikách potratu a lepších riešeniach ich zložitých situácií. Hagara súčasne upozornil na to, že by bolo v rozpore so zákonom, ak by chemický potrat chcela zaviesť ministerka podpísaním vyhlášky. Chemický potrat podľa neho nemožno zaviesť podpísaním štandardného postupu ani zmenou vyhlášky.

„Pani ministerka Dolinková, ak zavediete chemické potraty na Slovensku a nejaká žena-matka pre to zomrie, budeme mať na rukách jej krv,“ vyhlásil Hagara a vyzval Dolinkovú, aby si dobre premyslela svoje kroky.